Barbara Schöneberger moderiert ab 2022 „Verstehen Sie Spaß?“

Erste Samstagabendshow mit der neuen Gastgeberin voraussichtlich am 2. April 2022

Mit Barbara Schöneberger präsentiert nach 32 Jahren wieder eine Frau den Unterhaltungsklassiker „Verstehen Sie Spaß?“ . Ihre Premiere als Moderatorin der vom Südwestrundfunk (SWR) für Das Erste produzierten Sendung feiert Barbara Schöneberger im April 2022.

SWR Programmdirektor Clemens Bratzler: „Deutschlands beste Entertainerin“

Clemens Bratzler, verantwortlicher SWR Programmdirektor: „Deutschlands beste Entertainerin wird ab dem kommenden Jahr Deutschlands traditionsreichste Samstagabendshow präsentieren – darüber freue ich mich sehr. Barbara Schöneberger ist schlagfertig, witzig und natürlich und passt bestens zu ‚Verstehen Sie Spaß?‘. Mit ihr gemeinsam wollen wir die Show erfolgreich weiterentwickeln, die längst zur multimedialen Marke geworden ist und auf den unterschiedlichen Plattformen Menschen aller Generationen erreicht.“

Barbara Schöneberger: „Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung!“

Barbara Schöneberger freut sich auf ihre künftige Rolle: „Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als kleines Mädchen hing ich vor dem Fernseher und fand Paola und Kurt Felix toll! Gerade Paolas Show- und Gesangstalent waren immer Vorbild für mich – ganz abgesehen von ihrer wunderbaren Fönfrisur. Die Show ist ein großartiger Klassiker, der wie ich, obwohl er die 40 leicht überschritten hat, voll im Saft steht! Wie oft habe ich in verrückten Situationen gedacht: Mensch, lass das bitte ‚Verstehen Sie Spaß?‘ sein – und dann war‘s ernst gemeint. Endlich darf ich den Spieß umdrehen und freue mich jetzt schon riesig auf die erstaunten Gesichter von Prominenten und ‘normalen Menschen’, wenn sie merken, dass wir sie so richtig hinters Licht geführt haben. Schöner Nebeneffekt: Mich kann‘s nicht mehr erwischen. Auch im digitalen Zeitalter lieben die Menschen beste Familienunterhaltung. Ich bin glücklich, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Und es gilt jetzt mehr denn je: Niemand ist mehr vor mir sicher!“

Vita Barbara Schöneberger

Spätestens seit 2008, als Barbara Schöneberger zusammen mit Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation der „NDR Talk Show” übernahm, ist sie aus dem deutschsprachigen Fernsehen nicht mehr weg zu denken. Schöneberger moderiert diverse TV- und Radiosendungen und ist besonders als Gastgeberin von Preisverleihungen wie „Der Deutsche Radiopreis“ oder „Der Deutsche Fernsehpreis“, aber auch als Presenterin des jährlichen Rahmenprogramms der ARD rund um den „Eurovision Song Contest“ bekannt. Als Sängerin hat sie mittlerweile vier Alben herausgebracht und war auf ebenso vielen Deutschlandtourneen. Schöneberger hat u. a. den Deutschen Comedypreis, den Deutschen Fernsehpreis, die Goldene Henne und den Romy Award gewonnen. 2015 wurde ihr für ihre karitative Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zuletzt war sie am 24. Juli als Moderatorin – zusammen mit Alfons Haider – bei der Eurovisionssendung „Stars am Wörthersee“ auch im SWR Fernsehen zu sehen.



„Verstehen Sie Spaß?“: Erneuerung und Social Media

Seit über 40 Jahren ist „Verstehen Sie Spaß?“ fester Bestandteil der Fernsehunterhaltung. Als erste Frau hat Paola Felix an der Seite ihres Mannes Kurt Felix von 1983 bis 1990 die Sendung moderiert, bis Ende 2021 ist Guido Cantz der Rekordhalter unter den Gastgeber*innen. Er hatte die Show 2010 von Frank Elstner übernommen. Der SWR, der „Verstehen Sie Spaß?“ für Das Erste produziert, wird die Samstagabendshow auch 2022 fortsetzen und ihr Konzept weiterentwickeln. Auch digital sind die Pranks mit der versteckten Kamera erfolgreich: Mehr als 1,3 Millionen Menschen verfolgen sie und die Show auf dem „Verstehen Sie Spaß?“-Youtube-Kanal , Facebook und Instagram . In Zukunft sollen die Fernseh- und digitale Welt noch enger miteinander verzahnt werden. Der SWR setzt seinen Weg fort, die traditionsreiche Samstagabendshow stetig zu verändern.

