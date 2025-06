Die Folgen 97 - 104

Pommes & Fritz | Folge 97



Ratten? Super süß! Finden Lucy und Jan, als letzterer die Klassenhaustiere Pommes und Fritz mit nach Hause schleppt. Da Petra Ratten gar nicht leiden kann, verstecken sie den Rattenkäfig hastig im Kinderzimmer, wobei sich versehentlich ein Türchen öffnet. Mit Jans unfreiwilliger Hilfe verirren sich Pommes und Fritz bis in Ferdys Restaurantküche. Wenn das ans Gesundheitsamt dringen würde, wäre Ferdys Ruin besiegelt. Ferdy bestellt umgehend einen Kammerjäger. Gleichzeitig findet Jan heraus, wo die Ratten sind. Damit beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Mit Laila Padotzke als „Lea“; Jörg Steinberg als „Ferdy“; Michael Witte als „Max Maier“.

Schnitt: Julia Böhringer

Drehbuch: Martin Theo Krieger, Jakob Reinhart

Regie: Florian Schnell

Cookie in Not | Folge 98

Leo und Nelly schäumen: Der ganze Planet versinkt in Müll und sogar in ihrem Wald wird achtlos weggeworfenes Plastik zur Lebensgefahr für ihren Hund Cookie. In letzter Sekunde kann Tim Cookie aus dem Müll befreien. Tim ist unterdessen wütend auf Philip, weil der die Pacht für den Zirkuswagen seines verstorbenen Opas nicht gezahlt hat. Nun soll der Wagen verkauft werden. Aus Protest verschanzt sich Tim mit Cookie darin. Doch plötzlich bricht der kleine Hund zusammen. Er hat Plastik im Magen. Jetzt hängt nicht nur die Zukunft des Zirkuswagens an Philip ...

Mit Julius Hotz als „Joel“; Hartmut Stanke als „Bauer Büchner“.

Schnitt: Julia Böhringer

Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Florian Schnell

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? | Folge 99

Leo ist fassungslos. Eines von Helenas Schafen wurde gerissen und alle Spuren deuten auf einen Wolf hin. Werden Petras Pferde die nächsten Opfer? Der Wolf muss weg und zwar sofort, findet auch Lucy, und Jakob holt schon die Flinte raus. Die regionale Wolfsbeauftragte Ricarda ist solchen Gegenwind gewöhnt. Dabei sind Wölfe gut für das Gleichgewicht des Wildbestands. Als Lucy zum ersten Mal einen durch Ricardas Fernglas beobachtet, muss sie zugeben, wie wunderschön und erhaben er doch ist. Auf wessen Seite soll sie stehen?

Mit Isabella Bartdorff als „Wolfsbeauftragte Ricarda“.

Schnitt: Julia Böhringer

Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Florian Schnell

Heute hier, morgen dort | Folge 100

Leo hat eine unangenehme Begegnung mit der umherziehenden Anna. Obwohl Annas Hund Köter schon hinkt, führt sie Kunststückchen mit ihm auf, um Geld zu verdienen. Das ist doch Tierquälerei! Kurzerhand entführt Leo Köter in die Tierarztpraxis. Es ist immerhin zu seinem Besten! Philip kann nichts feststellen und Leo plagt ein schlechtes Gewissen. Erst jetzt merkt Leo, dass sie mit ihren Vorurteilen gegenüber Anna ziemlich danebenlag. Als Köter von einem anderen Hund angefallen wird, kann Leo ihren Fehler wieder gut machen.

Mit Yohanna Schwertfeger als „Anna“; Julius Hotz als „Joel“.

Schnitt: Julia Böhringer

Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Florian Schnell

Die Schafe sind los! | Folge 101

Müde schleppt sich Schäferin Bella über die Kuppen. Immer schwieriger wird es, Weideland für ihre Schafe zu finden. Die Wege werden länger, die Pausen kürzer. Jede Weidefläche gehört schon irgendwem und meist brauchen die Besitzer das Gras für ihre eigenen Tiere. Paulina und Leo finden Bella kurz vor dem Burn-out. Sie fackeln nicht lang: Bella braucht Erholung, sie kümmern sich um die Schafe! Doch leichter gesagt als getan. Bürgermeister Grieshaber plant mit den Wiesen lieber einen lukrativen Golfplatz. Und dann droht den beiden Mädchen auch noch die ganze Herde zu entlaufen!

Mit Constanze Weinig als „Bella“; Ullo von Peinen als „Herr Krauter“.

Schnitt: Niko Hartmann

Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Frank Stoye

So eine Schweinerei! | Folge 102

Paul passt für ein paar Wochen auf vier Minischweine seiner Eltern auf. So richtig Laune macht ihm das nicht. Tim dagegen liebt es, den witzigen Schweinchen Kunststücke beizubringen. Ein echter Zirkusjunge eben! Auch Paulina, die gerade ein Praktikum bei Tierarzt Philip Hansen macht, schließt die Minischweine sofort ins Herz – und Paul Paulina. Doch bei ihrem ersten Date ist die Stimmung so kühl wie der Eisbecher, denn Paulina hat ganz andere Sorgen. Im Wald wurde ein totes Wildschwein mit Verdacht auf Schweinepest gefunden. Womöglich müssen aus Vorsichtsmaßnahme auch Pauls Minischweine gekeult werden! Tim wagt im Alleingang eine leichtsinnige Rettungsaktion.

Mit Albrecht Felsmann als „Paul“.

Schnitt: Niko Hartmann

Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Frank Stoye

Zum Fressen gern | Folge 103

Jan mag lieber Zweiräder als Vierbeiner, doch ausgerechnet auf ihn hat es das niedliche Zwergpony Friedolin abgesehen. Statt weiterhin vereinsamt auf der Koppel zu stehen, findet es immer wieder Wege, sich zu befreien und vor Jan auf dem Reiterhof aufzutauchen. Lucy, Toni und Petra amüsieren sich prächtig, Jan ist genervt. Doch als der zwielichtige Pferdehändler Bröcker Friedolin zurückholt, packt Jan das Misstrauen. Heimlich inspiziert er Bröckers Stall und macht eine schlimme Entdeckung. Die Rettungsaktion beginnt!

Mit Jens Peter Brose als „Bröcker“; Laila Padotzke als „Lea“; Lena Drieschner als „Frau Twiest“; Leonie Parusel als „Anna“

Schnitt: Niko Hartmann

Drehbuch: Theo Martin Krieger

Regie: Frank Stoye

Vogelhochzeit | Folge 104

Es soll der schönste Tag in ihrem Leben sein. Eigentlich. Denn nachdem eine Sache nach der anderen schiefgeht, verlässt Petra und Martin langsam der Mut. Erst springt in letzter Sekunde der Caterer ab, dann fliegt die Stromsicherung raus, die Pferde büxen aus und auf der Hochzeitstorte steht der falsche Schriftzug. Und das Schlimmste haben Jan und Lucy dem Brautpaar noch gar nicht gebeichtet: Petras Ehering ist verschwunden. Als Lucy ihre Krähe Samson an der funkelnden Tischdeko zupfen sieht, kommt ihr ein Verdacht. Die Verfolgungsjagd bringt sie in ungeahnte Gefahr.

Mit Adrian Topol als „Tomazs“; Jörg Steinberg als „Ferdy“; Leonie Parusel als „Anna“; Elea Krütten als „Martha“

Schnitt: Niko Hartmann

Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx

Regie: Frank Stoye