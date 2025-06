Statements prominenter Opfer und Lockvögel

DJ BoBo

Gerne erinnere ich mich an großartige Show-Auftritte von Frank Elstner bis Guido Cantz und lache heute noch über die diversen Verlade-Situationen, in denen ich reingelegt wurde oder auch als Lockvogel unterwegs war.

„Verstehen Sie Spaß?“ wird 40 Jahre alt und begleitet mich durch fast mein komplettes Leben. Klingt schon irre, aber so ist es. Ich wünsche dem gesamten „Verstehen Sie Spaß?“-Team alles Gute zum Jubiläum und freue mich auf noch ganz viele Sendungen. Verstehen Sie Spaß? = Forever Young.







Bülent Ceylan

40 Jahre „Verstehen Sie Spaß?“ Alles, alles Gute, weiter so. Und jetzt noch mal auf Türkisch: „Happy Birthday to you, happy Birthday to youuuu,Verstehen Sie Spaß?‘“







Andreas Gabalier

Zum Geburtstag alles Gute und ein langes Leben. Auch wir aus Österreich freuen uns über Euer Jubiläum und gratulieren recht herzlich. Ich verbinde damit natürlich älteste Kindheitserinnerungen, denn Schadenfreude ist ja bekanntlich eine der schönsten Freuden, die das Leben so spielen kann. Danke schön, dass auch Ihr mich schon zwei Mal reingelegt habt, erwischt habt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei Euch. Alles Liebe, Euer Volks-Rock'n'Roller.







Alexander Herrmann

Ich wünsche „Verstehen Sie Spaß?“ von Herzen alles, alles Gute zum 40-Jährigen. Aber ich würde eher sagen zum zweiten Mal 20 als zum 40. Geburtstag. Vor allem möchte ich eins sagen: Ganz herzlichen Dank „Verstehen Sie Spaß?“. Ich wurde bei Euch reingelegt, und das ist einer der großartigsten Fernsehmomente meines Lebens. Ich wünsche Euch nochmal 40 Jahre. Damals vor 40 Jahren, als ich die ersten Sendungen gesehen habe, durfte ich im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen – und in 40 Jahren, da habe ich ihn dann auch wieder an. Happy Birthday!









Eckart von Hirschhausen

Ich musste für „Verstehen Sie Spaß?“ einmal selbst heftig dran glauben, als Isabel Varell mir in meiner eigenen Talkshow eine schlimme Szene gemacht hat. Tatsächlich habe ich in der Situation keine Sekunde an eine versteckte Kamera gedacht, sondern an die Differentialdiagnose der akuten Psychose. So etwas kann nur Guido Cantz einfädeln, der dem Klassiker des SWR neues Leben eingehaucht hat. Guido Cantz ist ein großherziger Mensch, der für meine Stiftung „Humor hilft heilen“ seine Lieblingswitze gespendet hat, ein geschätzter Kollege und großer Entertainer, der im wahrsten und tiefsten Sinne des Wortes Spaß versteht. In diesem Sinne – lass dich und die Sendung feiern, ihr habt es verdient!









Cathy Hummels

Liebes Team von „Verstehen Sie Spaß?“! Ihr habt Geburtstag und ihr werdet 40 Jahre alt. Das ist echt ‘ne Hausnummer und ich hoffe, dass Ihr die Korken knallen lasst. Dass ihr so richtig feiert und vor allem Spaß habt. Das ist ja der Sinn und Zweck eurer Sendung. Ich zumindest hatte mega viel Spaß, als ich Lockvogel spielen durfte gemeinsam mit Bülent Ceylan. Das war einfach grandios. Ich durfte das erste Mal schauspielern, ich durfte in eine Rolle schlüpfen, ich hatte die Zeit meines Lebens, und das habe ich Euch zu verdanken. Vielen Dank liebes „Verstehen Sie Spaß?“-Team, alles Liebe zum Geburtstag, und ich hoffe auf bald. Ich will unbedingt wieder Lockvogel sein. Ich habe Blut geleckt. Danke Euch.







Matze Knop

Ich liebe die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“, ich habe sie als Kind schon aufgesogen. Damals natürlich noch mit Kurt Felix und mit Paola. Aber wer das alles moderiert hat, der Wahnsinn. Didi Hallervorden, Harald Schmidt, Cherno Jobatey und Frank Elstner. Und wartet mal, einen habe ich noch vergessen… Wer hat denn? Wer ist denn noch? Guido Cantz! Mein langjähriger Weggefährte und alter Fußballkumpel Guido. Du weißt, wir haben oft nebeneinander gespielt und ich durfte auch oft bei Dir auf dem Sofa bei „Verstehen Sie Spaß?“ sitzen. Und was ist mein Highlight? Natürlich der Panzer. Da hat der Franz, der Echte, zu mir gesagt: „Du kennst ja die Geschichte mit dem Matze und dem Panzer? Das müsst‘s Ihr Euch anschauen.“ Und da hat er natürlich recht. Herzlichen Glückwunsch, bleibt so, wie Ihr seid und ich drücke die Daumen für die nächsten 5.000 Sendungen.







Pietro Lombardi

Mich verbinden mit „Verstehen Sie Spaß?“ meine zwei Teilnahmen, sowohl als Lockvogel wie auch als „Opfer“. Ich habe immer viel, viel Spaß bei den Sendungen gehabt und finde, dass da für viel Unterhaltung gesorgt wird. Und deswegen bin ich ein großer Fan. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!







Sky du Mont

Ich liebe die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ aus mehreren Gründen: Es ist ein Abend für die ganze Familie, und von denen gibt es leider nicht mehr sehr viele. Bisher hatte ich Glück und wurde nie Opfer, sondern war Lockvogel. Und es verbindet mich persönlich sehr viel mit dem SWR.







Martin Rütter

40 Jahre „Verstehen Sie Spaß?“, das ist einfach verrückt. Als Kind habe ich mit dem Schlafanzug auf der Couch gesessen, Kakao getrunken, meine Eltern haben sich mitgefreut, und es war ein echtes Familienevent. Und ich habe als Kind schon immer davon geträumt auch mal jemanden reinzulegen. Und dann durfte ich eines Tages. Und dann war ich derjenige, der Uwe Hübner aufs Glatteis geführt hat. Und dann denkst Du natürlich: Okay, Du kennst die Mechanismen. Du bist safe, Dir kann nichts mehr passieren. Und dann: Guido Cantz, mein Freund, hat mich dann doch gekriegt. Und es ist wirklich verrückt, dass Ihr in all den Jahren immer noch so einen Perfektionswahn habt und auch, wenn man sagen kann, Ihr seid ein Fossil, entdeckt Ihr Euch immer wieder neu, und das finde ich das Spektakuläre an „Verstehen Sie Spaß?“. Also deshalb für mich die nächsten 40 Jahre: Weiter so!









Birgit Schrowange

Happy Birthday „Verstehen Sie Spaß?“ zum 40. Geburtstag. Ich habe die Sendung immer gerne geschaut und hätte es nie für möglich gehalten, dass ich selbst mal von der versteckten Kamera reingelegt werde. Aber bei meiner Buchlesung vor ein paar Jahren habt ihr mich dann wirklich zum zweiten Mal eiskalt erwischt – und ich bin mir fast sicher, dass ich „Verstehen Sie Spaß?“ meine grauen Haare zu verdanken habe.







Isabell Varell

„Verstehen Sie Spaß?“ wird 40! Ich gratuliere von Herzen. Ich kann mich an den Anfang 1980 erinnern. Da war ich zarte 19 Jahre alt und war begeisterte Zuschauerin. Und ich hätte damals nicht zu träumen gewagt, eines Tages Lockvogel bei dieser fantastischen Show sein zu dürfen. Ich war es sehr häufig, habe Blut und Wasser geschwitzt bei den Dreharbeiten. Es waren tolle Abenteuer, und ich wünsche Euch jetzt noch eine tolle zukünftige, erfolgreiche Zeit. Lieber Guido, Du machst das großartig. Alles Gute, und ein Küsschen von mir an das ganze Team von „Verstehen Sie Spaß?“.