Prinz Friedrich schwört dem Schwanenmädchen Odette seine Liebe, um den Fluch zu brechen, der auf ihr

liegt. Es verletzt ihn, als sie ihn auslacht. Erst nach und nach versteht der Prinz, was es heißt, wahrhaftig zu lieben.

Die ARD bringt mit „Das Märchen vom Schwanensee“ einen Ballett-Klassiker ins Weihnachtsprogramm: Die Geschichte des berühmten Balletts von Tschaikowski wurde in der Tradition der ARD-Märchenreihe „Sechs auf einen Streich“ behutsam modernisiert, während der Kern des Märchens bewahrt blieb.

Das Schwanenmädchen

Prinz Friedrich lebt das unbeschwerte Leben eines gutsituierten, jungen Mannes – Feiern, Freunde, Hobbys. Doch nun wird er von seiner Mutter liebevoll aber bestimmt auf den Ernst des Lebens hingewiesen: Er soll die Frau an seiner Seite finden. Ein Ball mit vielversprechenden Kandidatinnen soll ihm die Wahl erleichtern. Da begegnet Prinz Friedrich bei einem Ausflug mit Freunden dem Schwanenmädchen Odette und ist fasziniert: eine Frau, die fliegen kann. Er will ihr helfen, den Fluch, der sie alltäglich in Schwanengestalt fesselt, zu brechen und wird ausgelacht. Dennoch bleibt die selbstbewusste Odette in seinen Gedanken. Als er sie zum Ball einlädt, belauscht Zauberer Rotbart das Gespräch und gelangt an die Einladungskarte – damit wird es für ihn ein Leichtes, seine Tochter anstelle Odettes zum Ball zu schleusen. Wird der Prinz den Schwindel bemerken?

Ein Weihnachtsklassiker

Die Geschichte des Schwanensee-Balletts ergänzt die ARD-Märchenreihe um einen Klassiker. Viel Humor, spannende Charaktere und gekonnte Parallelen zur heutigen Zeit machen diese klassische Liebesgeschichte zu einem sehenswerten Märchenfilm, der die ganze Familie anspricht.

„Das Märchen vom Schwanensee“ (SWR/ARD) wird von kurhaus production in Szene gesetzt. Regie führt Christian Theede. Das Buch schrieben Silja Clemens und Barbara Miersch.

