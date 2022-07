SWR Reporter Daniel Hechler im Ukraine-Einsatz

per Mail teilen

Normalerweise berichtet SWR Journalist Daniel Hechler aus dem ARD Nahost Studio Kairo über Ägypten sowie dem gesamten arabischen Raum. In vielen Krisengebieten hat er schon Erfahrung gesammelt und als Korrespondent schon Kriege aus nächster Nähe erlebt, den Krieg gegen die Terrormiliz IS in Syrien und Irak etwa und die Militäroffensive der Türkei im Kurdengebiet.

Vom 15. Mai bis 6. Juni 2022 war er mit seinem Team in der Ukraine unterwegs. Warum ihn der Einsatz, bei dem er über viel Leid, Flucht und Zerstörung berichtet hat, bis heute nicht loslässt, erzählt er im Video.