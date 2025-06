Kriegsreporter Konstantin Flemig zeigt, welche Auswirkungen weltweite militärische Auseinandersetzungen und Krisen auf den Alltag jedes Menschen haben.

Kriege, Krisen und bewaffnete Konflikte gibt es überall auf der Welt. Auch wenn viele dieser Ausnahmesituationen scheinbar weit entfernt stattfinden, so wirken sie sich in einer globalisierten Welt unmittelbar auch auf den Alltag jedes Menschen aus – ob durch Fluchtbewegungen, Wirtschaftskrisen oder Betonsperren auf Weihnachtsmärkten. "Crisis – Der Kriegsreporter" (AT) zeigt Ursprung, Zusammenhang und Folgen.

Kurzreportagen aus Konflikt- und Krisengebieten

Die Reportagereihe "Crisis – Der Kriegsreporter" (AT) rückt in den Fokus, was in der deutschen Berichterstattung oft nur eine Randnotiz ist. In Kurzreportagen berichtet Kriegsreporter Konstantin Flemig vor Ort aus Konflikt- und Krisengebieten, Info-Videos liefern die entsprechenden Hintergrundfakten. Dabei reist er auch an die Orte des Geschehens, die normalerweise von vielen Journalist:innen aufgrund der Gefährdungslage gemieden werden.



Konstantin Flemig

Der 1988 bei Stuttgart geborene Flemig besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, bevor er an der Filmakademie Baden-Württemberg Dokumentarfilm und Drehbuch studierte. Sein Abschlussfilm „BilderKrieg“ gewann unter anderem den Hollywood International Independent Documentary Award. Für seine Arbeit absolvierte Konstantin Flemig die Ausbildung für Kriegsreporter der Bundeswehr.



"Crisis – Der Kriegsreporter" (AT) ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit objektiv media für funk.

Crisis – Der Kriegsreporter (AT)

Reportagereihe ab Sommer 2022 in der ARD Mediathek und auf einem eigens dafür angelegten Youtube-Kanal.

