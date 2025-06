„Tote lügen nicht – Das blutige Geheimnis um Bauer Rupp“ – ARD Crime Time. SWR In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2001 verschwindet Landwirt Rudolf Rupp aus Heinrichsheim bei Neuburg an der Donau samt seinem Auto spurlos. SWR Professor Klaus Püschel demonstriert anhand einer Fettwachsleiche den Zustand von Rudolf Rupps Leiche nach der Bergung aus der Donau. SWR Thomas Bresinsky Die Strafverteidiger Regina Rick und Klaus Wittmann durchsuchen mit dem Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel noch einmal die Akten im Fall Rupp. SWR Thomas Bresinsky

Nach einem Kneipenbesuch verschwindet Landwirt Rudolf Rupp aus Heinrichsheim bei Neuburg an der Donau samt seinem Auto spurlos. Die Familie gerät in Verdacht und gesteht, ihn zerteilt und an die Hofhunde verfüttert zu haben. Während sie ihre Haftstrafe absitzen, macht die Polizei einen spektakulären Fund. Diese neue Ausgabe des SWR/NDR-True-Crime-Formats „ARD Crime Time“ ist ab Mittwoch, 30. August 2023, in drei Folgen in der ARD Mediathek abrufbar.