SWR Produktionsleiterin Julia Steeg zeigt, was technisch alles stehen muss, bevor die FIFA Fußball-WM startet.

Blick hinter die WM-Kulissen von ARD und ZDF im NBC Mainz und IBC Doha

Bis zu 18 Stunden täglich Programm an 30 WM-Tagen – eine Mammutaufgabe, an der SWR Kollegin Julia Steeg seit eineinhalb Jahren arbeitet. Als ARD Produktionsleiterin hat sie zusammen mit ihrem Team in Mainz und Doha alles im Blick: die Technik, die Logistik, die Abstimmung mit der FIFA und die enge Zusammenarbeit mit dem ZDF. Herzstück in Mainz ist der „Holzbau“, in dem geplant, geschrieben, produziert und gesendet wird. Jetzt läuft der letzte Feinschliff vor dem Eröffnungsspiel am Sonntag. Im Video nimmt Julia Steeg die Zuschauenden mit hinter die WM-Kulissen und erklärt NBC und IBC.