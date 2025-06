„Bau die Burg“ – Wer ist der größte Minecraft-Baumeister?

Beim Finale des SWR Gaming-Formats duellieren sich die besten Minecrafter / Am Samstag, 22. Februar 2025 ab 16 Uhr live auf dem ARD Twitch-Kanal

Größer, härter, „Bau die Burg“! Das Finale der zweiten Staffel des erfolgreichen Gaming-Formats hat es in sich: Nachdem vier der besten Minecraft-Baumeister:innen Deutschlands in packenden Bau-Duellen gegeneinander angetreten sind, trifft der Sieger aus dem K.-o.-Turnier am Samstag, 22. Februar 2025 auf den Endgegner. Fünf Stunden Spannung und Unterhaltung, live ab 16 Uhr auf dem ARD Twitch-Kanal. Und die Community kann aktiv ins Geschehen eingreifen.

Das Duell der Meister: Wer triumphiert im Finale?

Content Creator Dagilp_lbh, der bereits Schloss Hogwarts in Minecraft nachgebaut hat, hat sich gegen seine Kontrahent:innen durchgesetzt und ist ins Finale eingezogen. Als Herausforderer misst er sich am 22. Februar in einem fünfstündigen Bau-Wettstreit mit dem erfolgreichen Minecrafter Crocodileandy. In dieser Challenge müssen sie die reale Burg, auf der sich die beiden beim Battle befinden, möglichst detailgetreu in der Minecraft-Welt nachbauen: live, unter Zeitdruck und mit unvorhersehbaren Zusatzaufgaben, die weit über den reinen Nachbau hinausgehen. Welche Burg das sein wird, bleibt bis zum Finaltag ein Geheimnis.

Mittelalter trifft Gaming

Das „Bau die Burg“-Live-Finale verspricht eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kreativität und digitalem Handwerk. Unter den wachsamen Augen des Publikums und mit der fachkundigen Unterstützung des Mittelalterexperten Andrej Pfeiffer-Perkuhn aka „Geschichtsfenster“ stellen sich die Finalisten der letzten großen Herausforderung. Die Twitch-Community ist nicht nur zum Zuschauen eingeladen, sondern kann das Geschehen auch aktiv im Chat beeinflussen. Außerdem sind dabei: die Content Creators Clym und Maurice Weber, Moderatorin Sofia Kats und weitere Special Guests. Es gibt ausgeklügelte Minispiele, authentische Musikacts und jede Menge mittelalterliche Folklore.

Über „Bau die Burg“

„Bau die Burg“ ist ein Format für geschichtsinteressierte Menschen zwischen 20 und 40 Jahren mit einer Affinität zu PC-Spielen wie Age of Empires, der Anno-Reihe oder Minecraft. Anders als herkömmliche Geschichtsdokumentationen stellt „Bau die Burg“ das Mittelalter nicht als längst vergangene Epoche dar, sondern schlägt über das Spiel Minecraft eine Brücke in die Gegenwart. Der Challenge-Charakter sorgt für zusätzliche Spannung: die Mitspieler:innen treten gegeneinander an, um historische Fakten in ein zeitgenössisches Medium zu übertragen.

In der zweiten Staffel „Bau die Burg“ mit dabei: Mars (vom Kollektiv „Build the Earth“), Hogwarts-Architekt Dagilp, Minecraft-Profi SpaceMitX und Twitch-Star LunarieLLP sowie Staffel-2-Endgegner Crocodileandy, Moderatorin Sofia Kats und Andrej Pfeiffer-Perkuhn aka „Geschichtsfenster“ (v.l.n.r.) © SWR SWR

