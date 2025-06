„Bad Influencer“ – Mediatheksstart ab 8.11.2024

Achtteilige Serie von Anika Soisson, Lilli Tautfest und Melanie Waelde / Mit Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas T. Sperber und Nils Hohenhövel

Donna wird als Trophäe eines Pick-up-Artist gedemütigt. Wütend beschließt sie, mit feministischen Anliegen gegenzuhalten. Nur ist es mit Entschlossenheit und Authentizität noch lange nicht getan. Während Donna sich anstrengt, das Influencergame zu beeinflussen, verändern die Regeln des Business Donnas Leben. Mit satirischem Zugriff taucht die Serie „Bad Influencer“ in die Welt der Influencer:innen, in der „authentisch“ zu sein sofort zum Marketingasset wird und selten eindeutig ist, wer das Spiel um Glamour und Fame, Klickzahlen und Aufmerksamkeitsstrategien gerade steuert. Anika Soisson und Lilli Tautfest schrieben die Drehbücher für die Serie, Regie führten Lilli Tautfest und Melanie Waelde. In den Hauptrollen sind Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas T. Sperber und Nils Hohenhövel zu erleben. Die 8 x 20 Minuten starten am 8. November in der ARD Mediathek . „Bad Influencer“-Content mit und ohne Influencer wird es außerdem in einem Instagram - und einem Tiktok-Kanal zur Serie geben.

Mit Feminismus eine Social-Media-Challenge gewinnen?

Donnas One-Night-Stand war noch nicht mal besonders gut. Aber dass sie mit Pascal einen Pick-Up-Artist erwischt hat und zum Teil der Dating-Challenge des Influencers geworden ist, merkt sie erst, als er sein Triumph-Video schon live streamt. Das kann Donna so nicht stehen lassen. Vor laufender Kamera tritt sie Pascal in die Weichteile. Nun geht sie als halbnackte Rachegöttin viral und gilt fortan als Hardcore-Feministin. Unterstützt von ihrer Freundin Milou eröffnet Donna kurzerhand ihren eigenen Influencerinnen-Channel, um die Deutungshoheit über ihr Bild und damit über sich selbst zurückzugewinnen. Sie fordert Pascal heraus: In nur einem Monat wird sie mehr Follower:innen haben als er! Doch die durchkommerzialisierte Influencer-Welt, in der es um schlagkräftige Strategien für Aufmerksamkeit, Klickzahlen und Werbeverträge geht, lässt sich nicht so einfach von Donna beherrschen. Die Anstrengungen ihres Ex-Freunds Rico, der sich Donna als Social-Media-Manager aufdrängt, sind auch nicht wirklich hilfreich bei dem Ziel, die Regeln der Influencerwelt mit Idealen zu überwinden. Donna droht sich selbst zu verlieren.

Premiere beim Seriencamp Festival 2024

„Bad Influencer‘“ ist eine Produktion von IT MEDIA Medienproduktion zusammen mit Tellux next im Auftrag des SWR für die ARD Mediathek. Die Serie wurde von Alexander Ferwer und Philipp Schall produziert, Producerin ist Tina Lenz. In weiteren Rollen spielen u. a. Julika Jenkins, Malene Becker, Zsá Zsá Inci Bürkle, Estefania Mputu, Sarah Mangione, Lotta Schwerk, Tom Beck, Monika Anna Wojtyllo, Odine Johne, Michael Epp, Til Schindler, Dinas Dean, Lea van Acken, Lukas Leonhardt, Arnd Klawitter, Zero Pilnik, Lale Andrä, Nevena Schöneberg und Barbara Dussler. Die Redaktion liegt bei Jan Berning. „Bad Influencer“ feierte erfolgreiche Premiere beim Seriencamp Festival im Juni 2024.

Debüt im Dritten

„Bad Influencer“ ist die Debütserie der beiden Regisseurinnen Lilli Tautfest und Melanie Waelde und wird im Rahmen der diesjährigen Staffel von Debüt im Dritten am 15.11. im SWR ausgestrahlt.

