Eric Philippi, der neue Shootingstar am deutschen Schlagerhimmel, hat seine Wurzeln im Saarland. Heimat und Familie spielen eine wichtige Rolle in seinem Leben. So ist seine Liebe zur Schlagermusik bei vielen Familienfesten entstanden, die stets von Schlagern begleitet wurden. Sein Tonstudio ist immer noch im Elternhaus in Saarwellingen und er versucht jede freie Minute bei seiner Familie zu verbringen. Dann lässt er sich am liebsten von seiner Mutter bekochen, streift mit dem Quad durch die Wälder um Saarlouis und geht mit seinem Vater zum Angeln. In „Back to the Roots“ zeigt Eric seine alte Schule, seine Lieblingseisdiele und seine Lieblingskneipe. Auf seinem Streifzug trifft er alte Freunde und Wegbegleiter und probiert sich mal wieder als Fußballer beim Training seiner alten Fußballmannschaft. Er zeigt die Schönheit des Saarlands an einem seiner absoluten Lieblingsorte: dem Baumwipfelpfad oberhalb der berühmten Saarschleife.

Ausstrahlung

Ab Donnerstag, 22. Februar 2024, in der ARD Mediathek

Am Freitag, 23. Februar 2024, „Expedition in die Heimat – Takeover: Eric Philippi“ im SWR

Zitate