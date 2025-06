„Back to the Roots“: Persönliche Zeitreise der Stars

Dieter Thomas Kuhn: Der Sänger ist in Tübingen aufgewachsen, dort zeigt er in "Back to the Roots" seine persönlichen Lieblingsplätze der Stadt.

In der neuen Staffel der SWR Porträt-Reihe „Back to the Roots“ für die ARD Mediathek nehmen Prominente das Publikum mit in ihre Heimat. An ausgewählten Orten aus ihrer Biografie teilen sie ihre Erinnerungen und berichten, was sie bis heute prägt und inspiriert. Mit der „singenden Föhnwelle“ Dieter Thomas Kuhn und der Schauspielerin und Sängerin Natalia Avelon beginnen die persönlichen Reisen. Außerdem öffnen Schlagerstar Eric Philippi und Comedian und Mainzer Lokalmatador Tobias Mann ihre privaten Schatzkästlein. „Back to the Roots“ mit Dieter Thomas Kuhn und Natalia Avelon ab 15. Februar 2024 in der ARD Mediathek, Eric Philippi und Tobias Mann folgen ab 22. Februar 2024 in der ARD Mediathek. Die Folgen sind auch im SWR zu sehen: ab Freitag, 16. Februar 2024, wöchentlich um 20:15 Uhr in einer 45-minütigen Version mit dem Titel „Expedition in die Heimat – Takeover“.