ARD Story über eine Bildungskrise, die bereits in der Grundschule beginnt / am 11. Juni 2025, 22:50 Uhr in das Erste und ab 11. Juni in der ARD Mediathek

Vor zwei Jahren macht eine Meldung Schlagzeilen: 37 Erstklässler der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen sind sitzen geblieben – fast jedes dritte Kind. Doch was nach einem Einzelfall klingt, ist Teil eines alarmierenden Trends. Auch in diesem Jahr geht die Schulleitung davon aus, dass 35 Schüler:innen sitzen bleiben werden. Die ARD Story begleitet exklusiv über ein ganzes Schuljahr hinweg eine erste Klasse an eben dieser Schule, zeigt, wie Kinder mit Sprachproblemen kämpfen, Lehrer:innen und Erzieher:innen am System verzweifeln und Förderkonzepte immer wieder scheitern. „Schulverlierer – Abgehängt schon in der Grundschule?“ wird am 11. Juni um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen sein und steht ab 11. Juni in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Immer mehr Kinder bleiben bereits in der Grundschule sitzen

Spätestens seitdem vor 25 Jahren die erste PISA-Studie durchgeführt wurde, ist klar, wie wichtig frühkindliche Bildung ist. Doch die Zahl der Kinder, die bereits in der ersten Klasse scheitern, nimmt in Deutschland alarmierend zu. In Städten wie Köln stieg die Zahl der Sitzenbleiber in der ersten Klasse innerhalb von zwei Jahren um 50 Prozent – an einer Grundschule im Stadtbezirk Kalk wird fast jedes zweite Kind zurückgestellt. Immer mehr Grundschulen überall in Deutschland melden Rekordzahlen an Sitzenbleibern. Was läuft schief im deutschen Bildungssystem?

SWR Umfrage zeigt: Defizite bei Erklässler:innen nehmen deutlich zu

Im Rahmen der Dokumentation hat der SWR eine bundesweite Umfrage unter Lehrkräften durchgeführt und ihre Meinung zum Bildungssystem eingeholt. Über 6.000 Personen haben teilgenommen, die Auswertung zeigt: 87 Prozent der Grundschullehrer:innen sehen bei Erstklässler:innen heute deutlich mehr Defizite als noch vor zehn Jahren. Genannt werden vor allem Sprachprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und Auffälligkeiten im Verhalten. Als Hauptursachen führen Lehrkräfte ein bildungsfernes Elternhaus und das Fehlen einer verpflichtenden Vorschule an – diese ist nur in Hamburg gesetzlich vorgeschrieben. Hinzu kommt ein erheblicher Mangel an Ressourcen: Über die Hälfte der Befragten geben an, keine zusätzlichen Stunden für Sprachförderung zu haben, und nur vier Prozent verfügen über ausreichend Zeit für intensivere Förderung. Auch die Zusammenarbeit mit Eltern gestaltet sich schwierig – Dreiviertel der Befragten berichten, dass der Kontakt zu betroffenen Familien kaum gelingt. Frühkindliche Förderprogramme wie die „Sprachkitas“ oder das „Startchancenprogramm“ des Bundes genießen wenig Vertrauen: Nur sieben Prozent der Lehrer:innen halten sie für effektiv. Die Mehrheit kennt diese Programme entweder nicht oder bewertet ihre Umsetzung als unzureichend.

„Schulverlierer – Abgehängt schon in der Grundschule?“

Die ARD Story sucht nach Lösungen, damit Kinder nicht bereits in der Grundschule abgehängt werden und zeigt, was es für einen besseren Übergang zwischen Kita und Schule braucht. „Schulverlierer – Abgehängt schon in der Grundschule?“ ist eine Produktion des SWR, Redaktion: Manuela Dursun, Autorinnen: Anna Lena Karn und Maryam Bonakdar. Ausgestrahlt wird die Dokumentation am 11. Juni 2025 um 22:50 Uhr im Ersten. In der ARD Mediathek ist die Produktion ab dem 11. Juni abrufbar.

Seit der ersten PISA-Studie vor 25 Jahren fordern Expert:innen, dass die frühkindliche Förderung ausgebaut werden muss. Doch Kitas haben mit immer weniger Ressourcen und Personal zu kämpfen. © SWR SWR

Pressekontakt Felix Oser E-Mail: felix.oser@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.