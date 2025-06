Doku des SWR zeigt Zerstörungen durch protürkische Milizen in Nordsyrien und begleitet deutsche Helfer:innen im Krisengebiet / am 4. Juni, 23:50 Uhr im Ersten und ab 18 Uhr am selben Tag vorab in der Mediathek

Der türkische Präsident Erdogan bezeichnet Kurden weiter als Terroristen und Unterstützer der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Und er attackiert das kurdische Volk weiter – obwohl er in der Türkei einen Friedensprozess mit der PKK begonnen hat. Internationale Kritiker:innen werfen Erdogan vor, mit seinen Angriffen das Völkerrecht zu verletzen und neue Flüchtlingsströme zu verursachen. Die ARD Story „Erdogans Kampf gegen die Kurden – Unterwegs mit deutschen Helfern in Nordsyrien“ zeigt die Zerstörungen vor Ort, spricht mit Betroffenen aus der kurdischen Bevölkerung und begleitet u.a. den deutschen Arzt und Helfer für Wiederaufbau Michael Wilk bei seiner Reise durch Nordostsyrien. Zu sehen am 4. Juni, 23:50 Uhr im Ersten und ab 18 Uhr am selben Tag vorab in der ARD Mediathek .

Gefährliche Mission durch Nordostsyrien

Das ARD-Team sucht ein zerstörtes Haus in Nordsyrien auf, in dem Mitte März eine neunköpfige kurdische Familie durch eine Drohne getötet wurde. Die Angehörigen behaupten, es sei eine Kampfdrohne aus der Türkei gewesen. ARD-Korrespondent Matthias Ebert will herausfinden, ob das stimmt. Er sucht nach Spuren vor dem Haus und findet Trümmerteile. Und er begleitet den deutschen Arzt und Helfer für Wiederaufbau Michael Wilk auf seiner gefährlichen Mission durch Nordostsyrien, wo es immer wieder Drohnenangriffe und Beschuss durch Milizen gibt. Ziel der Angriffe seien Wasser- und Umspannwerke und sogar ein Staudamm der ölreichen Region, sagen die Menschen vor Ort. Sie sind sich sicher, dass auch hinter diesen Angriffen das NATO-Mitgliedsland Türkei steckt. Sind diese Anschuldigungen kurdische Propaganda oder gibt es dafür Beweise?

Was, wenn die Islamisten wieder die Oberhand gewinnen?

Die Doku untersucht die Vorwürfe vor Ort und sucht Antworten auf drängende Fragen der Kurden in Syrien, aber auch der deutschen und internationalen Politik: Was bedeutet der anhaltende Kampf Erdogans gegen die Kurden in Syrien für Deutschland und Europa? Was wird geschehen, wenn die Kurden gefangene Dschihadisten nicht mehr bewachen können und die Islamisten so wieder die Oberhand gewinnen? Und wie könnte Deutschland das verhindern?

Die ARD Story – im Stream und im Fernsehen

Die ARD Story „Erdogans Kampf gegen die Kurden – Unterwegs mit deutschen Helfern in Nordsyrien“ ist eine Produktion des SWR für Das Erste, Redaktion: Thomas Reutter, Autor: Matthias Ebert. Zu sehen am 4. Juni, 23:50 Uhr im Ersten und ab 18 Uhr am selben Tag vorab in der ARD Mediathek.





Durch einen Drohnenangriff ausgelöscht: die Gräber von Narins sieben Geschwistern und ihren Eltern. © SWR/Matthias Ebert SWR Matthias Ebert

