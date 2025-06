Der ARD Radio Tatort wird bisher reihum bei den Sendern der ARD produziert. In diesem Jahr kommt das Schweizer Radio und Fernsehen hinzu. Was bedeutet das für die Reihe?



Eine sehr interessante Ausweitung ins südliche Nachbarland. Es wird ungewöhnliche, neue Ermittler guren geben, spannende Storys und Geschichten in anderen Landschaften. Man wird auch Mentalitäten, die uns nicht ganz so vertraut sind, neu entdecken können. Der erste Schweizer Radio Tatort wird im Dezember 2019 zu hören sein.

Und was verbindet die Fälle aus der Schweiz mit denen der ARD?



Alle Radio Tatorte sollen erkennen lassen, wo sie spielen, sollen etwas von dem mit erzählen, was in den jeweiligen Ländern und Regionen gerade Thema ist und die Menschen bewegt. Wenn man so will: Der Tatort als kleines Brennglas auf tatsächliche Verhältnisse. Das gelingt nicht in allen Fällen, bleibt aber unser Anspruch.



Wo kann man den ARD Radio Tatort nachhören und abonnieren?



Ganz einfach: Über die ARD Audiothek, diese wunderbare App, die ein riesiges Archiv für die großen und kleinen Wortproduktionen der ARD ist. Man kann die einzelnen Folgen aber auch über die Webseiten der produzierenden Sender bekommen. Übrigens gibt es die Audiothek demnächst auch in einer Webversion.

Auf welche Themen bei den nächsten Fällen dürfen Fans sich freuen?



„Über die Dörfer“ vom SR im Mai handelt von der Verödung auf dem Land und einem mobilen Supermarktverkäufer. Die Juni-Ausgabe des MDR, „Auslöschung“, erzählt vom Verschwinden einer Epoche: Für die Au lärung eines Mordes braucht die Kommissarin die Hilfe eines Kollegen im Ruhestand, der die DDR und die damaligen Lebensumstände noch aus eigener Erfahrung kennt. Beim SWR sind wir noch in der Planungsphase, denken aber an zwei Themen, die uns besonders interessieren: Zum einen die Datenkriminalität und zum anderen das Milieu des Schlagers und der Musikindustrie.

Ekkehard Skoruppa ist Leiter der Abteilung „Künstlerisches Wort“ bei SWR2 und Initiator der ARD Radio Tatort-Reihe, die 2008 erstmals auf Sendung ging.

Diesen Text finden Sie auch in der Pressemappe, die Sie hier herunterladen können.