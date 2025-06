Ob im Auto, am Baggersee oder zu Hause, unsere Programme sind fast überall zu empfangen. Im Fernsehen, dank DVB-T, in digitaler Qualität. Im Hörfunk wie gewohnt auf UKW und mit Digitalradio seit Ende 2011 ebenfalls in digitaler Qualität.



Fernsehen DVB-T2 HD – Die neue Ära im digitalen Antennenfernsehen Das neue digitale Antennenfernsehen ist gestartet: In ausgewählten Ballungsräumen ist der neue Standard DVB-T2 HD empfangbar. DVB-T2 HD ist der Nachfolger des Antennenfernsehens DVB-T, er bietet eine bessere Qualität (überwiegend in HD) und mehr Programme. Mehr Informationen zu DVB-T2 HD Radio Radioempfang per UKW Ob Autoradio, Küchenradio, Stereoanlage oder Radiowecker – der analoge Radioempfang über Ultrakurzwelle im Frequenzbereich 87,5-108,0 MHz ist weit verbreitet. UKW ist eine Alternative zum analogen Empfang über Kabel, der bei anderen Anbietern teilweise eingestellt wurde. Da die Frequenzen zur Ausstrahlung der Hörfunkprogramme über UKW begrenzt sind, ist die Ausstrahlung immer auf eine bestimmte Region beschränkt. Unsere Programme können daher nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz empfangen werden, abgesehen von technisch bedingten Überreichweiten in den Grenzregionen. Die Empfangsqualität kann durch Störfrequenzen und Witterungsbedingungen schwanken. Digitales Radio – DAB+ DAB steht für „Digital Audio Broadcasting“, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Im Vergleich zum analogen UKW-Empfang verbindet DAB+ die Vorteile des Antennenempfangs mit neuen modernen Möglichkeiten der Mediennutzung. DAB+ ist eine Weiterentwicklung des DAB-Standards, weshalb der Empfang von DAB-Programmen mit einem DAB+ Gerät möglich ist, umgekehrt jedoch nicht. Seit Ende 2011 werden unsere Hörfunkprogramme im DAB+ Standard ausgestrahlt. Neben den Programmen SWR1, SWRKultur, SWR3 und SWR4 sind auch die über UKW nur eingeschränkt empfangbaren Programme SWR Aktuell und DASDING zu hören. Das Sendernetz für die Ausstrahlung von DAB+ befindet sich weiter im Aufbau. DAB+ Senderstandorte für Baden-Württemberg Kanal 8A - SWR BW S Senderstandorte:

Grünten (Bayern)

Konstanz

Memmingen

Pfänder (Bregenz)

Ravensburg Höchsten

Waldburg

Weingarten Regionalprogramme:

SWR4 Studio Friedrichshafen (SWR4 FN)

SWR4 Südbaden (SWR4 FR)

SWR4 Studio Tübingen (SWR4 TU)

SWR4 Studio Ulm (SWR4 UL)

SWR4 Studio Stuttgart (SWR4 S)

Kanal 8D - SWR BW S Senderstandorte:

Bad Urach

Baiersbronn

Blauen

Brandenkopf

Eggberg

Elztal

Feldberg

Freiburg Schönberg

Hornisgrinde

Lahr

Raichberg

Reifersberg

Reutlingen

Rottweil Deilingen

Schramberg

Sigmaringen

Ulm Kuhberg

Villingen Schwenningen

Wannenberg

Witthoh Regionalprogramme:

SWR4 Studio Tübingen (SWR4 TU)

SWR4 Studio Friedrichshafen (SWR4 FN)

SWR4 Südbaden (SWR4 FR)

SWR4 Studio Ulm (SWR4 UL)

SWR4 Studio Stuttgart (SWR4 S)

Kanal 9D - SWR BW N Senderstandorte:

Aalen

Bad Mergentheim

Baden-Baden (Merkur)

Buchen

Geislingen Oberböhringen

Hardberg (Hessen)

Heidelberg Königstuhl

Heilbronn Weinsberg

Mannheim Studio

Mühlacker

Murgtal

Pforzheim Langenbrand

Schwäbisch Gmünd

Stuttgart Degerloch

Stuttgart Funkhaus

Waldenburg

Wattkopf (Ettlingen)

Wertheim Regionalprogramme:

SWR4 Studio Heilbronn (SWR4 HN)

SWR4 Studio Karlsruhe (SWR4 KA)

SWR4 Studio Mannheim (SWR4 MA)

SWR4 Studio Ulm (SWR4 UL)

SWR4 Studio Stuttgart (SWR4 S) DAB+ Senderstandorte für Rheinland-Pfalz Kanal 11A - SWR RP Senderstandorte:

Alf-Bullay

Ahrweiler Schöneberg

Bad Marienberg

Bad Münster am Stein

Betzdorf Mudersbach

Bitburg Stahl

Bornberg

Daleiden

Diez

Donnersberg

Eifel

Haardtkopf

Idar-Oberstein Hillschied

Kaiserslautern Rotenberg

Koblenz Waldesch

Kettrichhof

Kirn

Linz

Mainz Kastel

Niedersgegen

Oberes Ahrtal

Oberheimbach

Palzem

Traben-Trarbach

Trier Markusberg

Saarburg

Weinbiet

Zweibrücken Regionalprogramme:

SWR4 Studio Koblenz (SWR4 KO)

SWR4 Studio Kaiserslautern (SWR4 KL)

SWR4 Studio Ludwigshafen (SWR4 LU)

SWR4 Studio Mainz (SWR4 MZ)

SWR4 Studio Trier (SWR4 TR) Sendernetzausbau Die Inbetriebnahme des Standortes Bleialf erfolgte am 11. Dezember 2024. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung rechts und links der A60 zwischen Grenzübergang Steinebrück und Waxweiler, entlang der E29 zwischen Arla-Kreisel und bis nördlich von Olzheim, sowie zwischen Lützkampen, Waxweiler, Schönecken, Weinsheim, Schönfeld und im Grenzgebiet zu Belgien im Frequenzblock (Kanal) 11A. Die Inbetriebnahme des Standortes Daleiden erfolgte am 20. August 2024. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung entlang der B410 zwischen Arzfeld und Dasburg, sowie zwischen Dahnen und Rodershausen im Frequenzblock (Kanal) 11A. Die Inbetriebnahme des Standortes Oberes Ahrtal/Kesseling erfolgte am 11. Juni 2024. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+-Versorgung entlang der L85 zwischen Ahrbrück und Staffel, sowie der L90 zwischen Kesseling und Weidenbach im Frequenzblock (Kanal) 11A. Die Inbetriebnahme des Standortes Elztal erfolgte am 13. Dezember 2023. Der Standort Reutlingen ging am Dienstag, 12. Dezember 2023 in Betrieb. Durch die Inbetriebnahme des Standortes Elztal verbessert sich die DAB+ Versorgung entlang der Bundesstraße 294 im Raum Waldkirch/Elzach im Frequenzblock (Kanal) 8D. Durch die Inbetriebnahme des Standortes Reutlingen verbessert sich die DAB+ Versorgung entlang der Bundesstraße 28, der Bundesstraße 464 und der Bundesstraße 297 sowie in Reutlingen, Eningen, Pfullingen, Pliezhausen und Metzingen, ebenfalls im Frequenzblock (Kanal) 8D. Für die nächsten Jahre planen wir weitere Standorte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit DAB+ auszubauen: Baden-Württemberg: Alpirsbach (2025), Bad Wildbad (2025), Langenburg (2025), Mosbach-Bismarckturm (2025), Murrhardt-Auenwald (2025) Rheinland-Pfalz: Neumagen (2025) Bitte beachten Sie: Die oben genannten Termine sind ohne Gewähr. Änderungen in der Ausbauplanung sind jederzeit kurzfristig möglich. DAB+ Empfang in Straßentunneln Digitaler Radioempfang ergänzt die Sicherheitseinrichtungen Die Aus- und Nachrüstung von Tunnelbauwerken mit digitalen Sendeanlagen ermöglicht nicht nur ununterbrochenen digitalen Radioempfang bei der Durchfahrt durch den Tunnel, auch der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle. Kommt es im Tunnel zu einem Ereignis, dass den Verkehr beeinflusst, werden die Autofahrer über eine Notfalldurchsage informiert. Auf einer Fläche von knapp 97 Prozent ist mittlerweile der mobile Empfang von SWR-Radioprogrammen möglich und steht damit auf den Straßen in Baden-Württemberg weitgehend zur Verfügung. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Fahrzeuge mit einem DAB+ fähigen Autoradio zu, zumal seit Ende Dezember 2020 in Neuwagen nur noch Autoradios verkauft werden dürfen, die den digitalen Empfang ermöglichen. SWR Intendant Kai Gniffke: „Starke Inhalte, überall – auch im Auto. Der SWR sorgt gemeinsam mit dem Land in den Straßentunneln mit DAB+ für technisch einwandfreies Programm und übernimmt einen Teil der Kosten. Wir ermöglichen den Hörerinnen und Hörern so unterbrechungsfreien Empfang und möchten einen wichtigen Teil zur Verkehrssicherheit beitragen.“ Folgende Straßentunnel wurden in Baden-Württemberg bereits mit DAB+ aus- oder nachgerüstet: B 14 Leutenbachtunnel (Rems-Murr-Kreis),

A 7 Virngrundtunnel (Ostalbkreis),

A 8 Lämmerbuckeltunnel (Kreis Göppingen),

B 12 Felderhaldetunnel (Kreis Ravensburg),

B 38 Saukopftunnel (Neckar-Odenwald-Kreis)

B 500 Michaelstunnel (Stadtkreis Baden-Baden)

B 10 Rosensteintunnel (Stuttgart)

L 562 Wattkopftunnel (Kreis Karlsruhe)

Karoline-Luise-Tunnel in Karlsruhe und

B 33 Tunnel Waldsiedlung (Kreis Konstanz)

B 462 Tunnel Gernsbach (Kreis Rastatt). In Rheinland-Pfalz wurde der Malbergtunnel auf der B 260 bei Bad Ems bereits mit DAB+ ausgestattet. Zum Hintergrund Tunnel ab einer Länge von 400 Metern müssen laut Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT) mit mind. einem UKW-Rundfunksender mit Verkehrsfunkkennung ausgestattet werden. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, werden immer mehr Tunnel zusätzlich mit DAB+ nachgerüstet. Hier stehen wir in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. Empfangscheck Empfangsprognose (www.dabplus.de)