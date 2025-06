per Mail teilen

Anke Engelke erzählt, wie sie zu diesem Projekt kam und wie es ihren Blick auf die Welt und Gesellschaft verändert hat.

Die Komikerin und Schauspielerin liebt an dieser Reihe, dass die vorgestellten Geschichten, Projekte und Ideen vielfältig geteilt würden und dass diese Vernetzung viel bewege. So könnte beispielsweise die Politik nicht einfach darüber hinwegsehen.

„Wir können auch anders“

Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Axel Prahl, Sebastian Vettel, Pheline Roggan und Aurel Mertz gehen auf die Suche nach konstruktivem Umgang mit der Klimakrise. Auf ihrer Reise besuchen sie Menschen, die nicht jammern, sondern anpacken in den Bereichen Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Ernährung, Wohnen und Natur. Als 90-minütige Dokumentation am 20. März um 23:35 Uhr im Ersten, ab diesem Tag können in der ARD Mediathek alle 30-minütigen Folgen der Serie angeschaut werden.

„Wir können auch anders“ ist eine Produktion von 2Pilots in Zusammenarbeit mit Florida Film im Auftrag des SWR. Regie: Lars Jessen, Laura Lo Zito, Wilm Huygen, Claire Roggan.