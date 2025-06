Stimpel (Phil Laude) und Lisa-Britt (Sina Tkotsch) wollen die Schüler:innen im Paartanz weiterbilden - das war doch zu ihrer Schulzeit immer so schön! © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Der Discofuchs

Wenn Frank Stimpel so viel Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler hätte wie der schöne, coole Austauschschüler Karim, hätten die ihre mittlere Reife so gut wie in der Tasche. Stattdessen boykottiert die Klasse Stimpels Charmeoffensive „Paartanzkurs“ mit ihm und seiner Lisa-Britt. Und Vizerektorin Aminata Müller die Idee für einen Schulball. Yunus und Sahra würden am liebsten Lisa-Britt boykottieren. Weil das nicht geht, kommt es zum großen Dance-Off.

Investmentbanker Rolf (Edin Hasanovic‡) wurde von einer KI ersetzt und ist seinen Job los. Gibt es überhaupt noch Berufe, die nicht von Alpha ersetzt werden können? Stimpel (Phil Laude) ist hilflos. © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Berufsorientierung

Stimpel hält nicht viel von Influencerin oder Rapper als Berufsziel und versucht, den Ehrgeiz seiner Klasse zu wecken. Er lädt Fondsmanager Rolf als Motivator ein. Der kommt im dicken Sportwagen und verhält sich auch sonst nicht wie ein Vorbild im Stimpelschen Sinne. Gut, dass wenigstens die Berufsberatungs-KI herzvolle Zuwendung zeigt.

Yunusâs€™ (Zejhun Demirow) Verwandlung zum guten Menschen gefällt Lisa-Britt (Sina Tkotsch) überhaupt nicht. Also passt sie ihre Vertreibungstaktik daran an. © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Auge um Auge

Stimpels Kopfhörer sind weg. Er verdächtigt Kira und sät damit ein Misstrauensvirus in der Klasse, das sich rasend schnell ausbreitet. Als sich zeigt, dass sein Verdacht womöglich doch nicht zutrifft, will der Alman-Lehrer unauffällig zurückrudern und macht alles noch schlimmer. Glücklicherweise schaffen Kira und die anderen einen Neuanfang. Denn wer will schon so sein wie Stimpel?

Kira (Derya Dilber) ist supergeschmeichelt, dass sie in Osmans (Mido Kotaini) geplantem Musikvideo mitspielen soll. © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Sexualkunde

Lisa-Britt will Stimpel endlich ganz für sich allein haben und hat Yunus aus der Wohnung vertrieben. Osman ist dabei, Kira aus der Beziehung zu vertreiben, weil er nur noch an sein Rap-Video denkt. Und ausgerechnet Stimpel übernimmt den Sexualkundeunterricht für seine Schüler:innen.

Die Klasse ist sicher untergebracht und Dilara hält Funkkontakt, während ihr Lehrer den geheimnissvollen Raum im Keller inspiziert. © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Spuk in Raum K13

Trip erzählt von übernatürlichen Geschehnissen im Keller der Schule, und Dilara ist überzeugt, dass ihre tote Großmutter sie und die Klasse per magischem Auge vor dem Geist schützt. Stimpel hält das für Unsinn und will der Klasse bei einer Übernachtung in der Schule beweisen, dass sich Übernatürliches durch Physik erklären lässt. Angeblich.

Trip (Vincent Hahnen) wäre gern so richtig männlich wie seine Kumpels und lässt seinem Kummer ausgerechnet auf dem Jungsklo freien Lauf. © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Männergefühle

Lisa-Britt fehlt das Feuer in ihrer Beziehung und Frank Stimpel kapiert gar nichts. Stattdessen wird er von Schüler Robert im Fach „leidenschaftlicher Ausdruck“ ausgestochen. Damit geht es ihm noch besser als Trip, denn der beschließt in einem schwachen Moment, ausgerechnet bei Hausklaus Nachhilfe in Sachen Männlichkeit zu nehmen.

Sahra (Pegah Ferydoni) müsste doch wissen, dass Stimpel (Phil Laude) Gefühle anderer nicht deuten kann! © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Osmans Eleven

Die Klasse hat nicht ganz zu Unrecht beträchtliche Angst vor den Prüfungen zur mittlere Reife. Aber Osman hat die rettende Idee: Er wird die Musterlösungen aus dem Safe des Rektors klauen. Eine Wette mit Stimpel wird zum epischen Kampf um den ominösen Umschlag. Aus dem Stimpel mit noch massiveren Selbstzweifeln als die Schüler:innen hervorgeht. Ob Sahra helfen kann?

Osman (Mido Kotaini) und Kira (Derya Dilber) haben sich endlich versöhnt. © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Der Alman-Prom

Annika hat mit Dilaras Hilfe den großen Schulball organisiert, will aber plötzlich nicht mehr hingehen. Da würde sie was verpassen, denn es sollen nicht nur erfolgreiche Prüfungen gefeiert werden – Stimpel hat einen Heiratsantrag vor allen Anwesenden. Lisa-Britt ist voller Vorfreude. Aber meint Frank Stimpel wirklich sie?