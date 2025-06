Der Alman-Lehrer zum Dritten: In der neuen Staffel von „Almania“ sind die Lebenseinstellungen von Lehrer Frank Stimpel wieder maximal inkompatibel mit denen der Schülerschaft an der Cem-Özdemir-Gesamtschule.

Situationskomik, Tempo, das selbstironische Spiel mit Klischees und null Furcht vor Peinlichkeit zeichnen auch die dritte Staffel der Comedyserie mit Phil Laude als Deutschlands deutschestem Lehrer aus.

Stimpel ist überzeugt ...

... dass er seine Schülerinnen und Schüler durchs Abitur bringen kann, wer wird sich denn von Brennpunktschule oder grade so überstandener Mittlerer Reife einschüchtern lassen. Allerdings müssten die zukünftigen Abiturient:innen erst mal selbst an dieses Ziel glauben. Oder sich zumindest dafür interessieren. Tun sie aber nicht, denn die 11b ist vollauf mit ihrem Liebes- und Sexleben beschäftigt. Beziehungsweise dem Fehlen desselben, je nachdem. Dating-Apps, Beziehungsstress, Schwangerschaftstests, Eifersucht, die Schülerinnen und Schüler nehmen alle Dramen mit. Stimpel hat seine eigenen Dramen – will Sarah ihn nun doch nicht? Und wieso ist Yunus plötzlich wieder ein Konkurrent um ihre Gunst? Das hält ihn aber nicht davon ab, sich einzumischen. Und weil Feingefühl auch nicht zu seinen Stärken gehört, könnte die stellvertretende Direktorin einen Aufpasser für Stimpel gebrauchen. Andererseits hat Stimpel eine Nominierung zum Lehrer des Jahres, Kategorie Problemschule. Der Ehrgeiz ist groß, Stimpel verspricht sich nichts weniger als die Rettung der gesamten Schule. Und natürlich Ruhm, Ehre und Wichtigkeit. Die Verleihung des Preises findet in Berlin statt. Altruistisch wie Frank Stimpel ist, nimmt er seine ganze Klasse mit. Schließlich ist das ein historisch sehr interessanter Ort. Die Klasse ist begeistert, nur leider aus völlig anderen Gründen als Frank Stimpel.

Game zur Serie

Die ersten beiden Staffeln von „Almania“ waren Hits in der ARD Mediathek und in den sozialen Netzwerken. „Almania 3“ wird den Kosmos der Serie um ein Game erweitern. Wieder im Ensemble: Phil Laude, Mathilda Smidt, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth, Jansel Dogan, Derya Dilber, Tim Alberti, Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Milton Welsh, Dela Dabulamanzani, Ludger Pistor und Johannes Zeiler. Neu im Bunde ist Jule Hermann, in Episodenrollen sind u. a. Matthias Matschke, Franziska Traub und David Bredin zu sehen. Regie führt David Gruschka, Headautor ist Thomas Mielmann, Showrunner Phil Laude. „Almania 3“ ist eine Produktion der DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggi Tales im Auftrag des SWR.

Neue Staffel und interaktives Game starten gleichzeitig

Im Spiel werden die Fans selbst Teil der „Almania“-Schulgemeinschaft, treffen auf bekannte Charaktere und stellen sich den Herausforderungen des Schulalltags. Mit dem Game eröffnet der SWR (SWR X Lab & Redaktion Serie) eine völlig neue Möglichkeit, in die Welt von „Almania“ einzutauchen. Entwickelt wird das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Game Studio „Play From Your Heart“, das 2024 den Deutschen Computerspielpreis für das beste Game Design mit „LOSE CTRL“ gewonnen hat. Das Game erscheint zeitgleich mit der dritten Staffel von „Almania“.

„Almania 3“

8-teilige Serie, voraussichtlich Herbst 2025 in der ARD Mediathek

„Almania” mit Gaming-Erweiterung

Herbst 2025

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.