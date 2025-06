Die historische Apotheke am Marktplatz wird in der Adventszeit zum großen Adventskalenderhaus. SWR Sabine Schäfer Pianist, Sänger und Komponist Charlie Glass SWR Darren Jacklin In der kalten Mosel: Die Fackelschwimmerinnen und -schwimmer vom Sporttauchclub Oktopus e. V. sind ein Publikumsmagnet und sorgen für imposante Bilder. SWR Alexandra Dietz Sängerin Menna Muluguta und Harfenist Gernot Blume SWR Christian Hattemer Martin Seidler moderiert die 60-minütige Livesendung "Advent Live - Zauber der Vorweihnachtszeit". SWR Kristina Schäfer Der historische Marktplatz in Bernkastel-Kues erstrahlt in der Adventszeit als romantischer Weihnachtsmarkt. SWR

Livesendung vom Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues am Freitag, 16. Dezember 2022, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek