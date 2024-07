per Mail teilen

Die vierteilige Doku „60 Sekunden Perfektion“ porträtiert deutsche Ausnahmeturner:innen auf ihrem Weg an die Spitze und ist ab 15. Juli 2024 in der ARD Mediathek abrufbar, die erste Folge läuft am 20. Juli um 18:15 Uhr im Ersten.