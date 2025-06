„Bildungsfernsehen im besten Sinn“, „zeitgeschichtlich relevant“, „Kulturgut“ und „Programm, für das wir gerne den Rundfunkbeitrag zahlen“ – die SWR Handwerkskunst nimmt inhaltlich wie formal eine Sonderstellung in der deutschen Fernsehlandschaft und bei seinen Zuschauer:innen ein – und das seit nunmehr 10 Jahren.

Im Spätsommer 2015 startete im SWR eine neue Sendereihe. Zehn Jahre später ist die Dokumentarfilmreihe „SWR Handwerkskunst“ immer noch aktuell und mit rund 300 Folgen zu einer Erfolgsgeschichte geworden.

In der Ruhe liegt die Kraft

Ohne störende Hintergrundmusik, nur mit dem Sound der Arbeit unterlegt, langsam erzählt und verständlich erklärt, Slow TV über Dinge, die bleiben. Der Anspruch der Redaktion wird von Anfang an verstanden und unterstützt. Die „Handwerkskunst“, ursprünglich als lineares TV-Format konzipiert, entwickelt sich in kürzester Zeit zum kleinsten gemeinsamen Nenner für generationenübergreifende Sehmomente. Mittlerweile gibt es die „Handwerkskunst“ auch auf Youtube, Tiktok und in der ARD Mediathek. Nur wenige Kanäle in den sozialen Netzwerken und auf Drittplattformen werden durch so viele und vor allem so positive Kommentare geadelt wie die „Handwerkskunst“.

Beliebt beim Jungen und Junggebliebenen

Jede Folge zeigt eine:n Protagonist:in bei der Erschaffung eines einzelnen Werkstücks. Dass das Thema Handwerk so beliebt werden wird, hatte sich anfangs niemand vorstellen können. Mittlerweile sind vor allem die 18- bis 49-Jährigen große Fans der „Handwerkskunst“ – Menschen, die oft gar kein Fernsehgerät mehr besitzen, Menschen, die immer wieder ernsthaft darüber nachdenken ihr Leben zu verändern, weil sie gern Handwerker:in sein würden. Menschen, die in einer schnelllebigen, immer komplexer werdenden Gesellschaft einfach einmal Luft holen wollen, die sich entspannen, verstehen, entschleunigen und genießen wollen.

Wertschätzung

Auch nach 10 Jahren, nach Fernsehpreisen und Artikeln in Fachzeitschriften, mit „Liebesbekundungen“ aus der ganzen Welt, sticht die Dokumentarfilmreihe „Handwerkskunst“ immer noch heraus in der deutschen Fernsehlandschaft – mit seiner Machart der formalen Strenge und Konsequenz, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und auch durch die überwältigende Wertschätzung, die dieses Format bei Zuschauer:innen und Handwerker:innen in ganz Deutschland erfährt. Eine Wertschätzung, die auch die Autor:innen der „Handwerkskunst“ dem Handwerk immer entgegen gebracht haben und bringen.

„Handwerkskunst“

immer dienstags um 17 Uhr auf Youtube und sonntags um 18:15 Uhr im SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.