10.8.2017, SWR Fernsehen Frank Zappa: Komponist und Nonkonformist

Frank Zappa, Komponist, Musiker, Bandleader, Produzent, Nonkonformist und dazu Autodidakt, ist eines der größten Musiktalente des 20. Jahrhunderts. Mit „Eat that question – Frank Zappa in his own words“ hat Thorsten Schütte eine temporeiche Hommage geschaffen, ausschließlich erzählt anhand von Archivmaterial aus 30 Jahren. Zappa erscheint als widerspenstiger Geist im kommerziellen Betrieb des US-Entertainments. Zu sehen ist der 90-minütige Dokumentarfilm erstmals am 16. August 2017 um 23:25 Uhr im SWR Fernsehen.