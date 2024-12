SWR Kommunikation

21 Etappen, 3498 Kilometer, 176 Fahrer aus 22 Teams – das ist die Tour de France 2024. SWR/ARD Moderator und Sportjournalist Michael Antwerpes ist seit vielen Jahren beim bekanntesten Straßenradrennen live dabei. Auch in diesem Jahr vom Start in Florenz bis zum Ziel, das zum ersten Mal nicht in Paris liegt, sondern in Nizza, weil in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele ausgetragen werden. Im Video zeigt Michael Antwerpes seinen Arbeitsalltag jenseits der „Romantik der Landstraße“.