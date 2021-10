Preisverleihung der Baden-Württembergischen Kleinkunstpreise 2020 und 2021

Am 12. Oktober 2021 findet in Esslingen auf der Württembergischen Landesbühne die Preisverleihung des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises für die Jahre 2020 und 2021 statt. Neben den diesjährigen werden auch die Gewinner*innen aus dem Jahr 2020 geehrt, da die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte. Auch diesmal werden aufgrund der Pandemie nur wenige geladene Gäste vor Ort sein können - im Livestream in SWR Virtuell können Sie die Preisverleihung allerdings live miterleben. Verfolgen Sie dort ab 18:30 Uhr die Auftritte der Preisträger*innen.