Das Mitte August gestartete Musikprogramm Klangspektrum BW als Corona-Hilfspaket für den Kulturbetrieb war erfolgreich. Binnen kurzer Zeit wurden 1.000 Musikstücke eingereicht. Sieben Musiker*innen aus fünf Genres wurden nun mit Hauptpreisen ausgezeichnet. Wir geben am 26. November ab 19:00 Uhr die Preisträger*innen im Rahmen einer Sondersendung hier bekannt und streamen die 1000 eingereichten Musikstücke.

Musikschaffende brauchen eine Bühne. Das gilt vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie. Deshalb hat die Baden-Württemberg Stiftung zusammen mit der Eva Mayr-Stihl Stiftung unter dem Motto „Musik machen. Mut machen.“ das Programm Klangspektrum BW ins Leben gerufen. Wir unterstützt die Umsetzung. Bei Klangspektrum BW konnten baden-württembergische Musikerinnen und Musiker aus verschiedensten Stilrichtungen Videos ihrer neuesten Stücke auf eine Online-Plattform laden. Aus den eingereichten Beiträgen ist eine digitale Videoklanginstallation entstanden, die die musikalische Vielfalt in Baden-Württemberg dokumentiert.

Preisverleihung – Online-Sendung statt Live-Konzert

Eine Expertenjury aus Profimusikern, Fachjournalistinnen und Radiofachleuten hat die besten Einreichungen in den fünf Kategorien Klassik, Jazz, Populäre Musikstile, Cultural Diversity sowie Blas- und Volksmusik ermittelt. Ein geplantes Konzert der Preisträger*innen in Stuttgart musste coronabedingt abgesagt werden. Stattdessen würdigen wir mit einer Online-Sondersendung unter SWR.de/füreuchda am 26. November ab 19:00 Uhr unter Leitung von Moderator Markus Brock die Gewinner*innen der Hauptpreise und stellen sie mit ihren Musikstücken persönlich vor.

Zusätzlich streamen wir am 26. November ab 20 Uhr in einem Megavideoclip das komplette Klangkunstwerk bestehend aus allen 1.000 Beiträgen. Insgesamt 67,5 Stunden Video können Sie rund um die Uhr bis Sonntag, 29.11. anschauen.

Wir versuchen diesen MegaClip als Weltrekord anerkennen zu lassen!

