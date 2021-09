Azubi-Onboarding 2021

per Mail teilen

Azubis werden bei uns herzlich willkommen geheißen - sogar mit einem eigenen Film!

"Das kommt auf Euch zu!"

... so startet das Willkommensvideo der Azubis für ihre neuen Azubikolleg*innen. Die Idee entstand in einer Azubi-WG zwischen Frithjof Schlesinger (Mediengestalter Bild und Ton) und Amanda Betz (Kauffrau für Büromanagement). Tatkräftig unterstützt wurden die beiden in der Umsetzung von Jan Parvu, Jasmin Haas, Tobias Oechsler, Elena Schäfer, Robert Landskron und Max Braun.

Auf die Plätze, fertig, los!

Wir wünschen allen Auszubildenden, dual Studierenden, Trainees und Volos eine schöne und erfolgreiche Zeit im SWR!