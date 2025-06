per Mail teilen

Das Volontariat ist für mich ein Neustart beim SWR. Nach dreieinhalb Jahren in der Sportredaktion in Stuttgart geht's jetzt auf Erkundungstour quer durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Vor dem Startschuss in das Volontariat ...

... habe ich Sportjournalismus studiert und danach in der SWR-Sportredaktion als Redakteurin und Reporterin gearbeitet. Eines meiner Highlights: Ich durfte die Übertragung der Fußball-WM 2018 mit vorbereiten und war während der Weltmeisterschaft Teil des Redaktionsteams.

Der SWR ist der richtige Startblock ...

... weil ich Lust auf eine multimediale Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Sender habe. So kann ich viele Bereiche kennenlernen, in denen ich bislang noch nicht gearbeitet habe.

Meine ersten Schritte machte ich ...

... mit elf Monaten in Berlin. Das war zwar ziemlich früh, aber irgendwie musste ich schließlich vorwärts kommen. Davor saß ich nur faul in der Ecke, krabbeln wollte ich nämlich nie.

Meinen Feierabend starte ich ...

... am liebsten im Stall bei meinem Pferd.

Mit am Start ist bei mir immer ...

... mein Smartphone. Sogar beim Joggen oder Radfahren ist es (leider) immer dabei.

Starthilfe brauche ich ...

... definitiv im Haushalt. Bügeln und Putzen gehören so gar nicht zu meinen Kernkompetenzen.