per Mail teilen

27-jähriger Kulturhybrid, der mehr als 20 Jahre seines Lebens in Bayern gelebt hat, dann nach Nordrhein-Westfalen zog, und sich nun auf 18 Monate im Südwesten freut.

Vor dem Startschuss in das Volontariat ...

... habe ich in Würzburg und Passau Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Währenddessen habe ich mich ausprobiert: im Online-Kampagnenmanagement eines Modeverlags, in der Kundenberatung einer Werbeagentur und in der Marketingabteilung einer Unternehmensberatung. Danach habe ich mich für einen Neustart im Journalismus entschieden.

Der SWR ist der richtige Startblock ...

... weil ich hier eine multimediale Ausbildung bekomme und gleichzeitig Erfahrung in unterschiedlichen Redaktionen sammeln kann - im Fernsehen, im Hörfunk und Online.

Meine ersten Schritte machte ich ...

... in Lindau am Bodensee.

Meinen Feierabend starte ich ...

... unterschiedlich. Mal ist es ein Lauf durch den Park, Treffen mit Freunden oder ein guter Film im Kino.

Mit am Start ist bei mir immer ...

... ein Buch. Egal, ob in der Bahn oder im Bus - für ein gutes Buch finde ich immer Zeit.

Starthilfe brauche ich ...

... beim Früh-ins-Bett-gehen.