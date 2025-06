Till Kohlwes

Fischkopp, Muschelschubser, aber am liebsten einfach Till. Seit elf Jahren ist der Südwesten mein Zuhause, doch wenn ein "Moin" im SWR zu hören ist, dann bin ich meist nicht fern!

So viel Abstand liegt zwischen meiner Heimat und dem nächsten SWR-Standort …

von meiner wunderschönen Heimat Neubruchhausen in der Nähe von Bremen zum nächsten SWR-Regionalbüro Hachenburg sind es exakt 252,33 km Luftlinie. Nach meinem Umzug in den Südwesten ist der Abstand zu SWR-Standorten dann deutlich geringer geworden.

Ich freue mich im Volontariat mit Abstand am meisten auf …

viele spannende Redaktionen, Menschen und Begegnungen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder auch Berlin.

Wenn ich mit Abstand auf meine bisherigen journalistischen Erfahrungen schaue, dann …

denke ich sofort an großartige Themen, wie eine Bezirksrindviehschau, von der ich als SWR-Reporter in Tübingen berichtet habe. Aber auch an Hitradio Namibia in Windhoek, wo ich die Namibier in den Morgen gebracht habe.

In meiner Freizeit mache ich mit Abstand am liebsten …

Überraschungs-Reisen. Einen Dartpfeil auf eine Landkarte werfen und los gehts. Außerdem spiele ich gerne Squash, tanze gerne Discofox und koche gerne.

Ich halte Abstand von …

Rosenkohl und negativen Menschen.

Sobald die Abstandregeln aufgehoben sind, werde ich …

nachträglich eine große Party zum meinem 30. Geburtstag feiern.