Christoph Mautes

Abstand halten ist eigentlich nicht so mein Ding. Am liebsten bin ich nah dran.

So viel Abstand liegt zwischen meiner Heimat und dem nächsten SWR-Standort …

30,67 km Luftlinie sind es von Bachem im Saarland bis zum SWR-Studio Trier. Das entspricht 20.447 mal dem Mindestabstand von 1,5 Metern oder der halben Breite des Saarlandes.

Ich freue mich im Volontariat mit Abstand am meisten auf …

ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.

Wenn ich mit Abstand auf meine bisherigen journalistischen Erfahrungen schaue, dann …

wundere ich mich manchmal selbst, wie Eins das Andere ergeben hat. Von der Wirtschafts-Agentur in den Video-Text, von da zu SWR1 und dann ins Studio Kaiserslautern. Jetzt geht's weiter mit dem Volo. Ich bin gespannt, wo es mich jetzt hin verschlägt.

In meiner Freizeit mache ich mit Abstand am liebsten …

Ich bin ein großer Fan von gutem Essen und guten Getränken. Damit ich trotzdem noch durch DIN-Türen passe, mach ich ab und an was sportliches. Am liebsten irgendwas mit Ball, der Rest ist eigentlich egal. Außerdem mache und höre ich sehr gerne Musik.

Ich halte Abstand von …

Verschwörungstheoretikern. Und natürlich Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht.

Sobald die Abstandsregeln aufgehoben sind, werde ich …

den größten Schwenker (anm. d. Red.: saarländische Variante des Grills) besorgen, den ich kriegen kann und möglichst viele Menschen darum versammeln.