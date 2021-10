Susanne Blank

Kaffee oder Tee?

Ganz klar: Kaffee. Allein der Geruch!

Da bin ich daheim

Zu Hause und beheimatet im schönen Landau in der Pfalz.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Powi-Studium in Hamburg, dann Reporterin in den SWR Studios Trier und später Mannheim. Insgesamt habe ich drei Jahre hauptsächlich für Hörfunk und Online gearbeitet. Als ich nach Mannheim gewechselt bin, dachte ich: Kein Problem, ich muss quasi gar nicht eingearbeitet werden, ich weiß ja total, wie es läuft. Es stellte sich raus: Nein, weiß ich nicht. Die Studios und Länder arbeiten hier und da unterschiedlich. Und auch die Kürzel für Sendeformate sind in beiden Ländern ziemlich unterschiedlich.

Das finde ich am besten am Südwesten

Den Pfälzerwald und den pfälzer Wein bei den pfälzer Weinfesten. Die herzlichen Leute. Und in all dieser Beschaulichkeit die vielen Geschichten, die manchmal eben so gar nicht beschaulich sind. Besonders großartig fand ich diesen alten Bericht über Bernhard Kimmel, den "Al Capone" der Pfalz ("Was jetzt folgt, wurde von uns konstruiert.")

Von meinem Planet Wissen

Wenn ihr Pilze sammeln geht und euch nicht hundertprozentig sicher seid, was es ist, gibt es ehrenamtliche Hilfe: Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie bildet Pilzsachverständige aus, zu denen ihr gehen könnt, damit die Pilze eindeutig bestimmt werden.

Auch wichtig zu wissen: Schollen sind Plattfische - aber sie werden nicht platt geboren. Sie kommen als Standard-Hochkantfische zur Welt und "kippen" dann im jugendlichen Stadium. Das linke Auge wandert dabei auf die rechte Gesichtshälfte und die Scholle bleibt als Plattfisch eher am Meeresboden. Wieso die Fische nicht direkt als Plattfisch auf die Welt kommen, konnte ich bisher nicht rausfinden.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

bin ich meistens draußen unterwegs, im Wald, auf dem Fahrrad oder auf dem SUP. Oder in der Küche, Brot backen und Marmelade einmachen. Oder auf dem Balkon, alte Möbel aufmotzen. Das ist zumindest Sommer-Susanne. Im Winter findet ihr mich ab halb neun sabbernd auf der Couch.