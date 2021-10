Mailine Schirmeister

Kaffee oder Tee?

Kaffee, Tee, heiße Schoki, Milch mit Honig, Chai Latte... muss ich aufhören?

Da bin ich daheim

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

In den letzten fünf Jahren im SWR war vor allem das Internet mein Zuhause: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und Co. - für diese Plattformen habe ich selbst produziert, neue Ideen umgesetzt und Formate entwickelt. Im Radio war ich als Producerin und habe die Moderatorinnen und Moderatoren bei ihrer Sendungsvorbereitung unterstützt. Oder ich war im Radio in Kollegengesprächen zu hören, vor allem, wenn es um meine geliebten Online-Themen ging. Selbst an den Reglern war ich aber NOCH nicht. Dafür durfte ich schon mehr Verantwortung tragen und war bei DASDING CvD im Online-Team und im Regional-Team.

Das finde ich am besten am Südwesten

Mein Herz schlägt für den Süden Deutschlands! Für Spätzle mit Soß' & Maultaschen, aber vor allem eben für den SWR und die ganzen Channels und Sender, die sich quer über RLP und BaWü verteilen. Generell liebe ich alles, bei dem man ein bisschen ein "Gschmäckle" vom Ländle bekommt. Deswegen muss ich dann jetzt auch dringend "Lecker auf's Land" weitergucken.

Von meinem Planet Wissen

Also wenn ihr mal einen Arzt/eine Ärztin braucht, dann habe ich zwar kein Medizinstudium, aaaaaaber ich habe Grey's Anatomy durchgeschaut, mehrfach. Das gilt auch, oder?

Sag' die Wahrheit: nach Sendeschluss …

findet man mich (ziemlich sicher) hier: