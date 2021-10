Laura Schindler

Kaffee oder Tee?

Beides. Kaffee zum Überleben und Tee zum Wohlfühlen an kalten Wintertagen.

Da bin ich daheim

Geboren bin ich in Landshut (Niederbayern), aufgewachsen als klassisches Dorfkind in Wang bei Moosburg (Oberbayern). Meine Eltern kommen ursprünglich aber aus Schwaben und Franken - so ist von allem ein bisschen was dabei. Zuhause fühle ich mich da, wo meine Familie und Freunde sind.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Zum Journalismus bin ich über das Schreiben in der Schule gekommen. In den letzten zehn Jahren war ich überwiegend im Print zuhause. Nach dem Abitur habe ich ein Volontariat bei der Moosburger Zeitung gemacht, danach als freie Autorin für Zeitjung, die Freistunde und die Süddeutsche Zeitung gearbeitet. Durch mein Studium in Eichstätt (Bachelor Journalistik) habe ich auch Radio und Podcast für mich entdeckt. Beim SWR möchte ich noch mehr über Fernsehen, Radio und digitale Medien lernen und mich ausprobieren.

Das finde ich am besten am Südwesten

Den angenehmen Kontrast zu Bayern, die schwäbische Alb, den Europapark, Heidelberg und den Stuttgarter Tatort!

Von meinem Planet Wissen

Journalismus bedeutet für mich: Informieren, berichten, aufklären, Ungerechtigkeiten aufdecken, Demokratie schützen, verändern, entwickeln, lernen, erleben, entdecken. Meine Herzensthemen dabei: Psychische Gesundheit, Soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

bin ich oft im Zug unterwegs zu Freunden und Familie, im Kino, in der Küche oder auf der Yogamatte!