Kimon Schanze

Kaffee oder Tee?

Kaffee. Am liebsten aus dem Siebträger. Tee wird bei mir immer kalt. Oder zu bitter (#grünertee).

Da bin ich daheim

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Meine Schul- und Studienzeit habe ich komplett in Mainz verbracht. Ein bisschen Kohle hab ich parallel bei SWR4 in der Redaktion verdient. Nach ein paar Hospitanzen konnte ich dann gleich nach meinem Bachelor in Politik- und Theaterwissenschaft bei DASDING in Baden-Baden anfangen - erst als Online-Redakteur, dann in den Nachrichten und am Ende habe ich die Morningshow-WG mit moderiert. Es hat SEHR viel Spaß gemacht, aber ich freue mich jetzt auch auf neue Aufgaben und Einblicke.

Das finde ich am besten am Südwesten

Rheinsteige, Mountainbike-Parks im Pfälzerwald oder auch Schnee-Wanderungen im Schwarzwald. Die Natur ist hier unten mega vielseitig und das liebe ich.

Von meinem Planet Wissen

Stephen Hawking hat mal 'ne Party für Zeitreisende veranstaltet und hat die Einladungen dafür erst einen Tag später verschickt. Damit auch wirklich nur Zeitreisende kommen können. Leider ist am Abend der Party niemand erschienen. Ich glaube trotzdem weiterhin daran, dass wir uns irgendwann mit Laserschwertern bekämpfen und es auf anderen Planeten so kleine, süße Affenmännchen gibt.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

gehe ich im Sommer am liebsten direkt auf's Beachvolleyball-Feld. Im Winter eigentlich direkt auf die Couch. Da gibt es tolle Sachen! Wenig Menschen, Filme, Konsolen, Snacks. Da seh' ich mich!