Nikolas Rödelberger

Kaffee oder Tee?

Tatsächlich beides. Ich liebe guten Kaffee, wenn möglich sitze ich in einem der schnuckeligen Cafés in Stuttgart und genieße einen Cortado und den Flair dort.

Da bin ich daheim

In Stuttgart zuhause, auch wenn ich auf dem Land groß geworden bin. Ich meine so richtig ländlich: Ein Hof, 15 Personen, Hühner, ein Fachwerkhaus und die nächste Gemeinde zwei Kilometer entfernt. Hase und Fuchs haben sich hier "Gute Nacht" gesagt.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Nach dem Abitur bin ich nach Passau zum Studieren, nachdem ich mich entschieden hatte, den Ausbildungsvertrag zum Koch doch nicht zu unterschreiben. Medien und Kommunikation – oder "Malen und Klatschen", wie der Studiengang am Campus genannt wurde – im Bachelor, im Master Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Zwischendurch ganz viel Perspektivwechsel, um das Studium zu finanzieren: Kanalreinigung, Verkäufer für den Schuh, der atmet, Verantwortlicher für den Bereich "Chicken" eines Fastfood-Restaurants. Apropos verantwortlich: In einer Digital-Agentur in Stuttgart habe ich als Account-Manager das Laufen gelernt, bevor ich das Volontariat angefangen habe.

Das finde ich am besten am Südwesten

Die unterschiedlichen Dialekte. Perfekt für mich, um humorvoll damit zu spielen. Klar ist aber auch: Ohne Spätzle und Soß' nix los.

Von meinem Planet Wissen

In vielen Fällen sind schwarze Oliven nur geschwärzte Grüne. Sherlock's Lifehack: Zutatenliste nach den Zusatzstoffen Eisen(II)gluconat und Eisen(II)lactat durchsuchen.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

gehe ich joggen, koche gerne oder treffe mich mit Freund*innen. Ach ja: Humor ist für mich unverzichtbar und ich liebe es mein Umfeld zu unterhalten. Obacht :)