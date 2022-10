Nadia El-Gonemy SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Der Storch legte mich direkt neben der Kesselstadt Stuttgart ab. Heimat bedeutet für mich Wasen, Stäffele, B10 und blau-gelb karierte U-Bahn-Sitze.



In der Schule ist meine Neugier für Politik und Gesellschaft erwacht und im Studium eskaliert. Eigentlich sollte ich auch jetzt noch in der Schule stehen. Doch irgendwie habe ich dann trotz Lehramtsstudium zum SWR gefunden. Heute sage ich ständig Sätze wie: „Neulich habe ich so eine Doku gesehen/einen Podcast gehört und da ging es um…“ Vor dem Volo stand ich in Klassenzimmern, im Flüchtlingsheim, gestaltete Websites und organisierte Tanzprojekte. Die Freude am Journalismus fand ich beim Hochschulradio.

#WoVolo

Zweitjüngste Stadt Deutschlands, Fahrradwege ohne Ende, Aussichten von grünen Bergen - ich bin überglücklich, dass ich in der Sonnenstadt Freiburg gelandet bin! Ob ich es schaffe, mich als Schwäbin gut zu tarnen und den badischen Dialekt jemals meistern werde? Ein gutes Öhrchen für Dialekte habe ich zumindest.

Außerdem habe ich Lust darauf, Inhalte für junge Menschen zu produzieren. Meine Liebe für Politik könnte mich aber auch in das ARD Hauptstadtstudio oder zu SWR Aktuell führen. Wenn ich beides miteinander verknüpfen kann, umso besser! Vielleicht geht’s aber auch zu SWR Heimat.

#JaVolo

Jawoll bzw. JaVolo denke ich immer, wenn ich tanze, Musik höre oder singe. Meine größte Liebe ist eindeutig die Musik!

#NeinVolo

Kalter Kaffee oder ein leerer Kopfhörerakku. Letzteres bedeutet im schlimmsten Fall Training ohne Musik.

#DasWarVoloNix

Ich habe mich einmal für ein Praktikum bei einem Radiosender beworben. Die Bewerbung lief nicht so gut und die Person aus meinem vergeblichen Bewerbungsgespräch war dann ein paar Tage später mein Dozent an der Uni. #DaswarVoloNix …

#ZumVolo

Auch wenn es beim Anstoßen für überraschende Blicke sorgt: alles was warm ist. Am liebsten Chai Latte, Salep, Kaffee oder Tee.