In meinem ersten Radiointerview wurde ich so beschrieben: „Schlank, fast schlaksig. Groß, kurze braune Haare, randlose Brille, Jeans und Turnschuhe – das ist Jörn Michaely.“ Das meiste stimmt, woher das schlaksig kommt, kann ich mir nicht erklären.

SWR Jörn Michaely

Ich fühle mich zuhause, wenn ...

ich mit der tiefgehenden philosophischen Frage „Unn?“ konfrontiert werde, auf die ich ein herzliches „Jo!“ erwidern darf. Dann nämlich bin ich unter Saarländern, die als kultivierteste aller Zivilisationen gelten.

Bisher war ich …

Filmemacher. Und überhaupt bin ich so eigentlich zu alldem gekommen: Erst habe ich Filme gemacht, die auf dem ein oder anderen Festival liefen. Davon angespornt habe ich an einer Kunsthochschule das Filmemachen studiert, dann Filme für eine Kultursendung im SR gedreht und 2018 bin ich schließlich zur Landesschau nach Mainz gesprungen.

Meine Themen? In einem Zeitungsartikel stand mal, ich lasse es kräftig menscheln. Das finde ich eigentlich ganz passend.

Ich brenne für ...

gute Geschichten. Sei es in meinen eigenen Filmen oder aber als künstlerischer Leiter des Bundesfestivals junger Film, das größte Kurzfilmfestival für den deutschsprachigen Nachwuchs.

Als Journalist will ich …

die Geschichten von anderen Menschen beobachten – und weitererzählen. Verstehen, was sie bewegt und antreibt. Das Leben schreibt die besten Geschichten!

Diese drei Sachen brauche ich im Homeoffice …

virtuelle Umarmungen, ein Staubsaugerroboter und zur Not auch Umarmungen mit meinem Staubsaugerroboter.

Wenn ich grade nicht am Mikro bin, …

habe ich es bestimmt zuhause vergessen. Oh Gott. Schaffe ichs jetzt nochmal nach Hause? Wann muss dieser Artikel online sein?

Die Zukunft ist …

auf jeden Fall denen, die Schönheit in der Welt erkennen und für sie auf die Straße gehen. Die an ihr arbeiten, sei es in der Kunst, in der Politik oder sonstwo. Und: Die sie jeden Tag neu entdecken und hinaus in die Welt senden.