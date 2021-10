Yannick Mai

per Mail teilen

Andreas Fischer

Kaffee oder Tee?

Kaffee mit Milch

Da bin ich daheim

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Ich war vor dem Volontariat Media Producer in der Pop-Unit des SWR.

Das finde ich am besten am Südwesten

Im Südwesten habe ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht und denke, dass es zum Wohnen eine der schönsten Regionen in Deutschland ist. Die zentrale Lage in Europa, die fantastische Natur und die freundlichen Menschen sind alles Gründe, warum ich es vermutlich nie schaffen werde, mich von hier zu lösen. Im Übrigen habe ich das auch nicht vor.

Und selbstverständlich Worschdsalat mit Bräägele.

Von meinem Planet Wissen

Was ist der Plural von Oktopus? Fangfrage – natürlich gibt es mehrere und zwar Oktopusse und Oktopoden.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

bin ich meist vor, hinter oder in meinem DIY-Camper zu finden – egal ob auf der Straße, in der Natur oder der Werkstatt. Ich nutze so gut wie jede freie Minute zum Reisen, Basteln und Entdecken.