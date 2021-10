David Luding

per Mail teilen

Kaffee oder Tee?

Ein Kräutertee zum Aufstehen, ein Kräutertee zum Einschlafen und zwischendrin ein bis acht Espressi.

Da bin ich daheim

Gude - Helau - Alla. Genug gesagt.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Auf mein Abitur folgte ein Auslandsjahr in Frankreich, ein Bachelor in Geographie sowie ein Journalismus-Masterstudiengang. Nach Nebenjobs als Garten- und Landschaftsbauer, Pizzalieferant und wissenschaftliche Hilfskraft, habe ich erste Erfahrungen im Journalismus gesammelt. Als freier Mitarbeiter für die Sportredaktionen des SWR und der Mainzer Allgemeinen Zeitung habe ich meine Leidenschaft für den Beruf entdeckt.

Das finde ich am besten am Südwesten

Mit dem Begriff Südwesten verbinde ich in erster Linie den SWR – und von diesem kann ich euch zwei Formate, die mir besonders gut gefallen, wärmstens empfehlen: Das politische Informationsmagazin „Report Mainz“ und das YouTube-Format „Sport erklärt“.

Von meinem Planet Wissen

Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Likör und einer Crème de fruit wie der Crème de Cassis? Der Unterschied liegt im Zuckergehalt! Ein alkoholisches Getränk wird dann als Likör bezeichnet, wenn es mindestens 100g Zucker pro Liter enthält. Für den Titel Crème de fruit braucht es 250g pro Liter. Jede Crème de fruit ist also auch ein Likör, umgekehrt gilt dies aber nicht. Was ich nicht alles während eines Praktikums in einem französischen Alkoholmuseum gelernt habe …

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

bin ich ein aktiver und passiver Basketball-Enthusiast. Die Liebe für das Spiel ist groß oder einfach gesagt: Ball is life!