Yannick Lipinski

Kaffee oder Tee?

Eindeutig Kaffee. Mindestens drei am Tag. Macht mich zwar nicht mehr wach, ist für mich aber wie eine Umarmung von innen. Tee gibt's wirklich nur, wenn ich krank bin. Und dann auch nur seeeehr ungern.

Da bin ich daheim

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Bei DASDING habe ich in den letzten drei Jahren in der Online-Redaktion ganz viele Memes, Stories und Artikel gemacht. Als Online-CvD durfte ich auch ein bisschen Verantwortung übernehmen. Eine wahnsinnig schöne Zeit. Davor war ich Werkstudent bei der Landesschau und DAVOR ganz klassisch Lokalreporter in meiner Heimat beim Seniorentreff oder Modelleisenbahnverein.

Das finde ich am besten am Südwesten

Wandern im Schwarzwald. Nein, ich bin nicht Mitte 40 und ja, mein neunjähriges Ich würde mir für diese Aussage am liebsten gegen das Schienbein treten. Hätte ich auch vollstes Verständnis dafür, aber ist halt ein Fakt. Schwarzwaldliebe pur.

Von meinem Planet Wissen

Seepferdchen sind eigentlich voll die schlechten Schwimmer. Und sau langsam. Das Zwerg-Seepferdchen schwimmt maximal anderthalb Meter pro Stunde. Und trotzdem packen wir Menschen sie uns auf die Badehose.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

findet ihr mich am besten Ort der Welt: dem Kino oder zuhause vor der Glotze bei einem Film. Mit viel Popcorn oder Süßis. Serien finde ich überwertet. SO - jetzt ist es raus.