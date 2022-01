Hannes Köhle

Kaffee oder Tee?

Für mich 'ne Spezi, bitte!

Da bin ich daheim:

Ich bin nur fünf Gehminuten entfernt vom Bodensee aufgewachsen - trotzdem hat das Schwimmenlernen eine Weile gebraucht.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volo gemacht:

Meinen Bachelor habe ich in Tübingen und Brüssel in Medien- und Politikwissenschaft gemacht und während des Studiums mit dem Team von CampusTV das Uni-Fernsehstudio voll ausgenutzt. Für die Französischen Filmtage war ich als Reporter in Paris unterwegs, für die SWR Treffpunkt-Redaktion in ganz Baden-Württemberg. In Mainz habe ich während meines Journalismus-Masters in der Redaktion der Kindernachrichten logo! beim ZDF gearbeitet. Aber egal wo ich bin: Immer in der dritten Woche der Sommerferien bin ich in meinem Heimatort und helfe dort bei den Ferienspielen mit - absoluter Pflichttermin.

Das finde ich am besten im Südwesten:

Besonders gefällt mir, mit dem Kanu oder dem Boot auf den Bodensee rauszufahren. Egal ob zum Baden oder für den Sonnenuntergang. Noch mehr Spaß macht es, wenn man mit dem eigenen Bodenseeschifferpatent das Kommando an Bord hat. Leider fehlt mir noch das eigene Boot.

Von meinem Planet Wissen:

Erst wenn ein Zug schneller als 250 Kilometer pro Stunde fahren kann, gilt er als Hochgeschwindigkeitszug. Leider schafft das bei meiner Modelleisenbahn kein einziger.

Sag die Wahrheit: Nach Sendeschluss ...

treffe ich mich gerne mit Freunden auf ein Glas Wein oder schnappe meine analoge Kamera und schaue, was mir so vor die Linse kommt.