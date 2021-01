26 Jahre jung, in Stuttgart geboren und in Filderstadt aufgewachsen. Mit anderen Worten: ein Kind der Region. Jetzt mache ich beim SWR mein Mikro an!

SWR Ich fühle mich zuhause, wenn ... ich meine Familie und meine Freunde um mich habe. Der Rest ist zweitrangig. Bisher war ich … viel unterwegs und damit beschäftigt Erfahrungen zu sammeln. Unter anderem bei Sky, dem ZDF, dem SSV Jahn Regensburg (2. Fußball-Bundesliga) und der Stuttgarter Zeitung. Zuletzt war ich als Projektleiter im Bereich Kommunikation und Promotion beim TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga angestellt. Ich brenne für ... Sport. Derzeit aber freue ich mich jeden Tag auf die neuen Herausforderungen hier beim SWR. Als Journalist will ich … mich weiterentwickeln sowie vielseitig und offen sein. Guter und unabhängiger Journalismus ist ein wichtiger Dienst an der Gesellschaft. Diese drei Sachen brauche ich im Homeoffice … eine funktionierende Internetverbindung, Kaffee und Geduld. Wenn ich grade nicht am Mikro bin, … verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Außerdem treibe ich sehr gerne Sport und spiele bei meinem Jugendverein Fußball. Die Zukunft ist … vielschichtig und spannend. Vor allem aber bin ich bereit für sie.