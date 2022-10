Julia Kretschmer SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Aufgewachsen bin ich im Schönbuch bei Stuttgart mit viel Natur und Blasmusik. Meine zweite Heimat habe ich in Konstanz am wunderschönen Bodensee gefunden. Dort habe ich Sprachwissenschaft studiert. Eine Zwischenstation während des Studiums war Minnesota in den USA.

Die ersten Gehversuche im Journalismus habe ich beim SWR bei "Zur Sache Baden-Württemberg!" gemacht, gefolgt vom Regionalstudio Friedrichshafen und dem funk-Format "DIE DA OBEN!".

#WoVolo

Bei meiner Regionalstation bleibe ich der Region Bodensee-Oberschwaben treu, denn ich berichte während des Volos auch weiterhin aus dem Studio Friedrichshafen. Ansonsten freue ich mich auf alles, was mit Politik zu tun hat. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich ja noch ganz neue Interessen bei meinen weiteren Stationen?

#JaVolo

Neugierde, Dialekt, Natur, Skifahren, schwäbisches Essen, viel Kaffee.

#NeinVolo

Zu frühes Aufstehen, langsames Internet, zu lang nicht in den Bergen oder am Wasser.

#DasWarVoloNix

An meinem ersten Praktikumstag in Friedrichshafen saß ich am Tisch der Online-Redakteurin, die an diesem Tag im Home-Office war. Beim SWR heißt der Online-Dienst auch NOR-Dienst (nachrichtenorientierte Regionalseite), was ich damals noch nicht wusste. Das Telefon klingelte, ich hob ab und sorgte für ein langes Lachen auf der anderen Seite der Leitung, als ich auf die Frage, ob ich die "NORin" sei, mit "Nein, die Julia" antwortete.

#ZumVolo

Wein auf Bier, das rat ich dir.