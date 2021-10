Sissy Hertneck

Kaffee oder Tee?

Kaffee. Jeden Tag. Ohne Ausnahme.

Da bin ich daheim

Aktuell bin ich in Stuttgart zu Hause. Daheim fühle ich mich aber im gesamten Südwesten und in Österreich. Allein durch meinen Namen ist da wohl eine gewisse Verbindung vorprogrammiert. Außerdem habe ich fast jedes Wochenende meiner Kindheit in Vorarlberg verbracht und zu manchen Montafoner Kühen pflege ich immer noch eine intensive Freundschaft.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Kurz vor dem Volontariat und nach meinem Publizistik- und Politikstudium in Mainz habe ich einen kleinen Abstecher in die PR gemacht und in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Baden-Württemberg gearbeitet. Das war spannend - aber eigentlich hängt mein Herz am Redaktionsgeschehen. Meine ersten journalistischen Schritte habe ich in verschiedenen Onlineredaktionen gemacht, bevor ich dann beim ZDF in Stuttgart und London meine Leidenschaft fürs Fernsehen entdeckt habe. In der SWR Landesschau kam dann noch meine Begeisterung für regionale Themen dazu.

Das finde ich am besten am Südwesten

Die Menschen, den Wein und wenn sie aufeinander treffen: Weinfeste!

Von meinem Planet Wissen

Maultaschen schmecken auch mit Apfelmus.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

setze ich die Kopfhörer auf und drücke den Play Button für John Mayer, Seeed oder einen meiner anderen All-Time-Favorites. Dann gibt's erstmal ein bisschen Me Time in der Bahn. Nach 20 Minuten bekommt meine soziale Ader Panik und sehnt sich nach Menschennähe. Es folgt das Feierabendbier in meiner WG.