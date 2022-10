Gunnar Hollweg SWR SWR/Patricia Neligan

#VorVolo

Ich komme aus dem hohen Norden. Aufgewachsen bin ich im niedersächsischen Oldenburg, wo man up' Platt snacken tut. Mein Politikstudium habe ich aber größtenteils in la France verbracht. Das gesamte letzte Jahr war ich im sonnigen Aix-en-Provence und an der Journalistenschule in Marseille. Traumhafte Region! Seit einigen Jahren schaue ich mich nun schon im Journalismus um. Unter anderem bei ARTE in Straßburg und dem ZDF-Studio in London. Jetzt gehe ich beim SWR OnAir. Los geht's!

#WoVolo

Ich freue mich auf meine Regionalstation in Koblenz. Dort berichte ich direkt von Rhein und Mosel! Darüber hinaus mach ich auch das restliche SWR-Sendegebiet und die ARD unsicher. Mal sehen, wohin es mich verschlägt.

#JaVolo

Das Wandern ist des Volos Lust! Gut, dass ich in eine Wanderregion gezogen bin. Außerdem bin ich immer für eine Runde Spike Ball zu haben.

#NeinVolo

Fritten ohne Soße, Pfand wegbringen und platte Fahrradreifen.

#DasWarVoloNix

In einem Bericht fürs ARTE Journal habe ich Kamala Harris einmal "US-Präsidentin" genannt. Glückwunsch zur Beförderung! Die Redaktion hat es erst gemerkt, als der Bumms schon gesendet war. Autsch!

#ZumVolo

Lieblingsdrink? Ich sag nur: Wie das Land, so der Volo. Friesisch-herb... Prost!