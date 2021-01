Leidenschaftliche Sportlerin mit einer ausgeprägten Vorliebe für Frankreich. Vor dem Volo habe ich mein Auslandssemester in Bordeaux verbracht und bei Arte in Straßburg gearbeitet.

Ich fühle mich zuhause, wenn ...

ich bei meiner Familie in Weilburg bin, das absolut schönste Städtchen an der Lahn und mit meinen alten Schulfreunden, von denen zum Glück noch viele dort geblieben sind, um die Häuser ziehe.

Bisher war ich …

für den Publizistik- und Sport-Bachelor in Mainz, als Planungsassistentin bei der Mainzer SWR Politikredaktion "Zur Sache", im ZDF Auslandsstudio in Paris, zum bilingualen Master in Freiburg und Straßburg und dann als ARTE-Redakteurin in Straßburg unterwegs.

Ich brenne für ...

Bücher, Volleyball, Skifahren, Reisen, Politik und alles, was Französisch ist.

Als Journalistin will ich …

vor allem Nachrichten und Reportagen so gestalten, dass jeder sich angesprochen fühlt. Auch die jungen Zuschauer sollen sagen: "ja, das ist spannend und das geht auch mich etwas an". Ich möchte einen internationalen Blick auf das Weltgeschehen ermöglichen, unabhängig und transparent arbeiten und das Interesse für Landespolitik in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wecken.

Diese drei Sachen brauche ich im Homeoffice …

Kaffee, Kaffee und vielleicht noch ein paar grüne Pflanzen um mich herum.

Wenn ich grade nicht am Mikro bin, …

findet man mich auf dem Beachvolleyballfeld, auf meiner Joggingstrecke - einzige Bedingung: ein Fluss muss in der Nähe sein (kann man zur Not einfach mal reinspringen) oder auch mit einem guten Buch in meiner Hängematte.

Die Zukunft ist …

coronaFREI und so kann ich endlich wieder alle meine Freunde und Familie auf einmal treffen – also ein Superspreading Event starten ohne mich schlecht zu fühlen. Vor allem glaube ich, dass Corona uns für die Zukunft gezeigt hat, welche Dinge wir oft als gegeben hinnehmen, obwohl sie nicht selbstverständlich sind.