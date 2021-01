per Mail teilen

Verspielt und dennoch ernst zu nehmen - im Gaming-Journalismus haben mich vor allem Serious Games fasziniert, denn sie vereinen häufig genau das, was mich beschäftigt: Spiel, Ernst und Zukunft.

Bisher war ich …

neben meinem Soziologiestudium bei vielen verschiedenen Projekten am Start. Während ich mich im Gaming-Journalismus ausprobiert habe, ist mir eins klar geworden: Das was ich nebenberuflich mache, nämlich als Journalistin arbeiten, macht mir riesigen Spaß. Wieso also nicht auch hauptberuflich?

Ich brenne für ...

die Dinge, die mich begeistern und ich kann mich für sehr viele Dinge begeistern. Um ein paar zu nennen: Gaming, Tanzen, Gesellschaftsformen und das menschliche Miteinander (habe nicht umsonst Soziologie studiert), Musik, Festivals, Feminismus, Ungleichheit, Cosplays, Nähen, Science-Fiction, Skateboarden und vieles mehr.

Als Journalistin will ich …

offen und sensibel sein. Ich will Menschen eine Stimme geben, die in der Gesellschaft häufig übersehen und überhört werden. Ich will mich kreativ ausleben und vor allem neue Wege einschlagen und die Zukunft aktiv mitgestalten.

Diese drei Sachen brauche ich im Homeoffice …

Tee, Pausen (in denen ich wild durch die Gegend tanzen kann) und Nudeln mit Pesto.

Wenn ich grade nicht am Mikro bin, …

tanze ich für mein Leben gern und habe mindestens ein laufendes Kreativprojekt (egal, ob Nähen, Basteln oder Schmuck herstellen). Außerdem bin ich viel auf Konzerten und Festivals unterwegs und helfe dort auch ehrenamtlich mit. #openflair #crewloveistruelove #hoffentlichbaldwieder

Ich fühle mich zuhause, wenn ...

ich den Abend mit meinen Freunden in geselliger Runde bei einer Partie Tischkicker ausklingen lassen darf.

Die Zukunft ist …

im Hinblick auf die Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall verstärkt digital. Für mich persönlich voller positiver Entwicklungen und Überraschungen. Da bin ich mir sicher! Schließlich fängt mein Volo gerade erst an. :)