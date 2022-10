Catharina Straß SWR Patricia Neligan

#VorVolo

Made and grown in Ulm – der Stadt, die extrem stolz ist auf ihren sehr hohen Kirchturm. Kindheitstraum: Partyschlagersängerin. Mit Songs, die mühelos mit „Anton aus Tirol“ konkurrieren können. Schnell die Lust am Schlager verloren, dafür Gefallen am Mikro gefunden. Der neue Traum: Hörfunkjournalistin.

Fürs Studium ging es dann richtig weit weg: Nach Leipzig, Lüneburg und Rom. Und dann doch zurück zu den Wurzeln: Ins SWR-Studio Ulm, wo ich meinen ganz persönlichen journalistischen Heimathafen gefunden habe.

#WoVolo

Ulm kenne ich wie meine eigene Westentasche – und in der Regionalstation im Studio Ulm lerne ich meine Heimat noch besser kennen.

Egal, ob mobile Saftpresse, Tierheim-Hunde oder Pilzesammeln: Ich liebe die Geschichten im Kleinen. In den letzten Jahren habe ich aber auch meine Leidenschaft für Daten und Formatentwicklung entdeckt.

#JaVolo

Ich fühle mich überall dort wohl, wo ich mit Kultur geflutet werde.

#NeinVolo

Eine häufig unterschätzte Qualität des Stuttgarter Funkhauses: Es gibt keine Duftstecker. Bei allen großartigen Erfindungen, die die Menschheit hervorgebracht hat: Duftstecker gehören definitiv nicht dazu. Begegnet mir mal einer, wird er gnadenlos vom lebenserhaltenden Strom getrennt.

#DasWarVoloNix

Beim Dreh im Tierpark hat mir einmal während meiner Anmoderation ein Lama in den Nacken geatmet. Meinen letzten Satz habe ich gerade noch geschafft, bevor ich lachend zusammengebrochen bin.

#ZumVolo

Am liebsten mag ich Pastis. Der schmeckt für mich nach endlosen Sommernächten mit guten Freund*innen.