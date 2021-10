Kutaiba Bakier

Kaffee oder Tee?

Kaffee UND Tee.

Da bin ich daheim

Ich komme aus Idlib, einer Stadt in Nordsyrien. Aber wenn ich meine Eltern und sympathische Menschen um mich herumhabe, fühle ich mich überall daheim.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

In Syrien habe ich Journalismus studiert. Hier in Deutschland habe ich eine Weiterbildung absolviert und Praktika in verschiedenen Medienhäusern gemacht. Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich bei zwei Organisationen: der AWO und bei LESSAN e.V. gegen Gewalt an Frauen und Genitalverstümmelung.

Das finde ich am besten am Südwesten

Die Natur ist spektakulär. Darüber hinaus finde ich die Menschen unterhaltsam und das motiviert mich, schwäbisch zu lernen.

Von meinem Planet Wissen

Ein arabisches Sprichwort besagt: So wie dir dein Finger in deinem Auge weh tut, so tut es auch dem anderen weh.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

singe und koche ich gerne gleichzeitig.